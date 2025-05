Fortaleza recebe o Bucaramanga podendo confirmar vaga nas oitavas da Libertadores

Foto: Daniel Galber/Especial para O POVO Fortaleza vem de duas goleadas seguidas, uma delas contra o Colo-Colo no torneio continental

Vivendo novo momento na temporada, positivo e de confiança elevada, o Fortaleza chega embalado após duas goleadas para encarar o Atlético Bucaramanga-COL, nesta terça-feira, 13, às 21h30min, na Arena Castelão, na Capital, em jogo válido pela quinta rodada da Copa Libertadores. A partida é decisiva para os dois clubes — sobretudo para o Tricolor, que pode conquistar a classificação antecipada às oitavas de final do torneio.

Na tabela, o Fortaleza é o segundo colocado, com sete pontos, a mesma quantidade que o Racing-ARG, que lidera por ter melhor saldo de gols. O Auriverde, por outro lado, ocupa a terceira posição, com cinco pontos, enquanto o Colo-Colo-CHI é o lanterna, com dois. Ou seja, se o time cearense vencer, garante matematicamente o G-2 e avança de fase. Se o Leopardo ganhar, ultrapassa o Leão e deixa tudo embolado para a rodada final.

Caso confirme a vaga nas oitavas de final, o elenco de 2025 repetiria o feito obtido em 2022, quando o escrete vermelho-azul-e-branco daquele ano foi ao mata-mata da Libertadores, algo inédito para o clube do Pici. Quatro jogadores que estavam naquele plantel e participaram da campanha na competição continental também fazem parte do time atual: Tinga, Titi, Pikachu e Zé Welison.

Outro fator relevante do confronto com o Bucaramanga é a questão financeira. Isso porque, se o Fortaleza vencer o time colombiano, automaticamente embolsará 1,2 milhão de dólares, o que representa R$ 7,1 milhões, montante referente à premiação pela vaga nas oitavas do certame continental. Vale ressaltar que cada vitória na fase de grupos vale 300 mil dólares — equivalentes a R$ 1,7 milhão.

Diferentemente de outros recortes deste ano, o Fortaleza vive, atualmente, uma ótima fase. Na semana passada, a equipe comandada por Vojvoda foi soberana contra os rivais que enfrentou e goleou ambos, sendo um 4 a 0 sobre o Colo-Colo e um 5 a 0 diante do Juventude-RS, pela Série A. Os dois confrontos ocorreram na Capital. Os resultados, naturalmente, criam uma atmosfera otimista para o embate perante o Bucaramanga.

“A gente estava devendo e nos cobramos muito. Não apenas para vencer, mas dar alegria para o torcedor, jogar bem. Estamos vindo de uma sequência boa, mas são só dois jogos (vencidos), não vai mudar nossa vida. Precisamos de mais, de uma sequência maior, e estamos nos cobrando para isso. Sabemos da dificuldade que vai ser (contra o Bucaramanga), mas, com certeza, vencendo esse jogo, vai dar uma tranquilidade maior”, disse Tinga, em coletiva pré-jogo.

Rival do Fortaleza, o Bucaramanga foi a sensação do Grupo E nas três primeiras rodadas e chegou a liderar a chave, mas a goleada sofrida para o Racing-ARG na estreia do returno, por 4 a 0, na Colômbia, fez o time ficar em situação complicada. Embora somente a vitória importe para o Auriverde, o técnico Leonel Álvarez deve adotar uma postura comedida contra o Leão, com foco na compactação defensiva e transições em velocidade.

Após amargar cinco jogos sem vitórias, sendo três derrotas e dois empates, entre duelos do Apertura e da Libertadores, o Bucaramanga voltou a triunfar na sexta-feira passada, quando derrotou o Independiente Medellín, por 2 a 0. Ainda que não esteja entre os clubes mais populares da Colômbia, o Leopardo contará com boa presença de torcedores na capital cearense — os auriverdes, inclusive, foram recepcionados com cordialidade por tricolores.

Fortaleza x Atlético Bucaramanga: ficha técnica

Fortaleza



4-3-3: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Gustavo Mancha e Bruno Pacheco; Sasha, Rossetto e Martínez; Pikachu, Deyverson e Breno Lopes. Téc: Vojvoda

Bucaramanga

4-2-3-1: Quintana; Gutierrez, Romaña, Henao e Hinestroza; Castro e Chavez; Vásques, Sambueza e Londono; Pons. Téc: Leonel Álvarez.

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 13/5/2025

Horário: 21h30min

Árbitro: Derlis López (PAR)

Assistentes: Milciades Saldivar (PAR) e Eduardo Britos (PAR)

VAR: Mario Díaz (PAR)

Transmissão: Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube e Facebook O POVO, ESPN e Disney+ (streaming)