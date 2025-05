Ponto na conta da defesa

Foto: LUIS MOURA / WPP / Estadão Conteúdo Pedro Raul, do Ceará, enroscado com Rincón, do Santos

O Ceará somou um ponto importante fora de casa ontem, diante do Santos-SP. No Allianz Parque, em São Paulo (SP), o Vovô empatou sem gols com o Peixe em jogo da oitava rodada da Série A 2025. No duelo, a equipe teve boa atuação defensiva.

De volta aos gramados após nove dias, o time cearense foi escalado pelo técnico Léo Condé com força máxima para encarar a equipe paulista. Em campo, o Alvinegro de Porangabuçu deixou bem clara a ideia de fechar as linhas defensivas com segurança e, posteriormente, aproveitar momentos oportunos para avançar.

Aos 2 minutos, o Vovô até chegou bem ao ataque com Pedro Henrique, mas Galeano, que deu o passe para o camisa 7, estava em posição de impedimento. Depois da chance criada pelo visitantes, o confronto ficou concentrado no meio-campo, com ambos os times buscando brechas para poder pressionar o adversário.

Em má fase na Série A, o Santos criou sua primeira oportunidade aos 14 minutos, quando Soteldo driblou bem a marcação e cruzou na área. Tiquinho tentou alcançar, mas não conseguiu concluir em gol. Na sequência, foi a vez de Gabriel Bontempo mandar de cobertura para fora — o lance foi paralisado por impedimento. Em resposta, Mugni cobrou escanteio de forma consciente e tentou marcar um gol olímpico. Na jogada, Brazão fez boa defesa e evitou o belo tento no Allianz Parque.

Na marca dos 24 minutos, o Peixe chegou com perigo mais uma vez. Na oportunidade, o time treinado por Cléber Xavier fez boa troca de passes no setor ofensivo e a bola sobrou para Rollheiser, que chutou forte para fora. Incomodada com o placar zerado, a equipe paulista insistia em cruzamentos na área. E foi assim que Rollheiser cabeceou bem e levou perigo novamente aos 30.

Enquanto o Alvinegro Praiano tentava achar alguém em boa condição de finalizar, o Ceará mostrava boa segurança defensiva, principalmente com a dupla de zaga formada por Marllon e Willian Machado. No ataque, porém, o Vovô não apresentou criatividade e verticalidade. Pedro Raul, por exemplo, apareceu mais reclamando por não receber a bola do que por tocá-la. O cenário da partida seguiu o mesmo até o fim da primeira etapa.

No segundo tempo, a postura do Santos se mostrou cada vez mais incisiva, mesmo com o time tendo pouca inspiração. Aos 9, Soteldo cruzou mais uma vez na área, mas Fernando Miguel agiu rápido e espalmou a pelota. Pouco tempo depois, o VAR ainda analisou possível pênalti de Matheus Bahia em Rincón, mas o árbitro Felipe Fernandes de Lima mandou o jogo seguir.

Em rara subida ao ataque, o Alvinegro de Porangabuçu quase balançou as redes com Pedro Raul. No lance, Mugni deu bom passe para o camisa 9, que finalizou cruzado de esquerda e tirou tinta da trave do goleiro Gabriel Brazão. Depois, o Vovô começou a apresentar sintomas de cansaço e Léo Condé demorou a mexer, fato que resultou em mais uma finalização paulista: Rollheiser acertou ótimo passe para Tiquinho, que finalizou e viu Fernando Miguel realizar boa defesa.

Com um Peixe claramente mais à vontade em campo, o técnico do time cearense iniciou as trocas para renovar o fôlego. Com isso, o Ceará voltou a ter maior controle tático do confronto e conseguiu evitar uma pressão maior. Aos 41, a equipe cearense ainda chegou perto de marcar o gol salvador com Rômulo. Na meia-lua do campo, o camisa 19 mandou uma bomba e Brazão fez a intervenção.

No fim, o Santos seguiu tentando achar um espaço na defesa alvinegra, mas encontrou um adversário destinado a segurar o importante empate longe dos seus domínios. Nos últimos instantes, Willian Machado ainda recebeu cartão vermelho, mas, após chamada do VAR, o árbitro voltou atrás e anulou a expulsão.

Com o resultado, o Vovô sobe para a sexta posição na tabela de classificação, com 12 pontos somados em oito rodadas. O próximo compromisso da equipe será no sábado, 17, diante do Sport, na Arena Castelão, em Fortaleza.