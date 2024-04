O que faz um Bibliotecário

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo Imagem interna da Biblioteca Pública Estadual do Ceará

Profissão antiga, o bibliotecário é antes de tudo um gestor de informação. Ainda que existam dúvidas que envolvem as atividades exercidas por esse profissional, ele não é a pessoa que estuda para guardar livros em estante. O bibliotecário trabalha gerindo informação registrada em documentos.

A informação registrada pode ser um livro, uma revista, um jornal impresso, um arquivo digital em PDF, ou mesmo uma reportagem jornalística de rádio e de televisão. Portanto o conceito de informação advindo da Biblioteconomia, transcende as fronteiras que estamos familiarizados no jornalismo.

A partir de 1960, surge uma nova ciência em um contexto de pós-Segunda Guerra que expandiu os conceitos da Biblioteconomia e de outras áreas, pois o foco não era apenas conservar os documentos, mas também tornar sua informação disponível para a sociedade independente de qual suporte ela

esteja registrada.

Surge assim a Ciência da Informação, unindo a Biblioteconomia a Arquivologia, da mesma forma que a Comunicação Social funciona para unir o Jornalismo e a Publicidade sob

seu guarda-chuva.

Professora do curso de Biblioteconomia da Universidade Federal do Ceará (UFC), a bibliotecária Cyntia Chaves considera que os bibliotecários podem atuar em várias outras searas "por dominar as técnicas de organizar acervos, independentemente de seu formato e do suporte".

Além da biblioteca tradicional, o bibliotecário pode atuar em arquivos de empresas atualizando e melhorando o fluxo informacional, em institutos de pesquisa, realizando levantamentos de livros ou artigos acadêmicos publicados sobre determinado assunto ou área do conhecimento.

O que são as Unidades de Informação?

Esse é o termo utilizado para designar de forma geral bibliotecas, arquivos e museus. Segundo o autor Buckland, as Unidades de Informação, são quaisquer unidades que coletam, tratam, organizam e disponibilizam documentos que tenham valor informacional.