Três cores, treze bandeiras: um país símbolo de uma África inteira

Foto: Reprodução/ banco de fotos Freepik A bandeira da Etiópia foi exemplo para a escolha das cores das bandeiras de alguns países africanos

Você já deve ter prestado atenção que algumas bandeiras ao redor do mundo possuem suas cores e formatos parecidos. Países africanos, latinos e europeus são exemplos dessas coincidências nem tão coincidências, só que hoje, vamos falar das bandeiras dos países africanos.

As cores verde, amarela e vermelha são bem comuns às bandeiras de 13 países africanos – até mais de 13 se prestarmos atenção — e elas não estão lá por acaso, mas por uma homenagem à Etiópia.

“A Etiópia é o único país do continente que não foi colonizado mas chegou a ser ocupado pelo exército italiano por um curto período”, é o que explica o pan-africanista, Esmael Gabriel.

Gabriel cita que a organização e a força do governo de Menelik II conseguiu recuperar o território na batalha de Aduá – ou Adwa – em 1 de março de 1896. “Essa e outras batalhas influenciaram para que as ex-colônias europeias no continente, começassem suas lutas pela liberdade depois de muitos anos de colonização”.

“Por exemplo em Angola, a luta pela independência de 1961, foi influente para independência de Angola, Moçambique, Guiné Bissau e Cabo Verde mas também luta para o fim da ditadura em Portugal e do regime de Salazar em 25 de Abril de 1974, conhecido como Revolução dos Cravos”, apontou.

Uma homenagem a resistência etíope

Como já dito, a Etiópia foi um dos únicos países que não foram colonizados pelos europeus. Sendo um país muito antigo, por muitos anos foi um império e quem tentou colonizá-lo, foi a Itália. “A Itália assinou um tratado onde adquiriu parte do território da Etiópia e tentou invadir novamente na Segunda Guerra Mundial”, é o que explica Vitor Vogel, do canal Vogalizando História.

Ele conta que por alguns anos, a Itália dominou aquela região mas foi expulsa e esta resistência gerou respeito. “O fato da Etiópia conseguir ter tirado os italianos da região e não ter sido colonizada por ninguém gerou um grande respeito, não só por essa expulsão, mas pelo fato da Etiópia ter ficado de fora da divisão dos europeus quando o território africano foi dividido na Conferência de Berlim em 1885”, explica Vogel.

O pesquisador da história e cultura negra do Ceará, Hilário Ferreira, conta que a homenagem tem relação com a luta dos países africanos por sua independência e que isto é fundamental na escolha das cores das bandeiras e conta o que significa as cores da bandeira etíope.

“O vermelho vai ser uma cor que remete ao sangue, a paixão e é uma forma de identificar o sangue derramado dos ancestrais e guerreiros. O amarelo simboliza a riqueza dos países africanos, já que a África é rica em minérios e por isso que os europeus estão sempre por lá. O verde simboliza a esperança e a natureza e o azul representa o firmamento do céu”, pontua.

As cores e os significados

Vogel explica que no fim da Segunda Guerra Mundial houve uma descolonização da África, quando os países decidiram ser países independentes e para as cores, foi escolhida a bandeira de um país que nunca foi subjugado para outros países.

“O verde, o amarelo e o vermelho ganham significados que variam entre os países, mas todas ligadas ao movimento pan-africanismo – a união dos povos africanos. Por exemplo amarelo poderia significar ouro, o verde por exemplo, poderia ser o islamismo, então as cores variam em cada país”, explica.

Esmael Gabriel comenta ainda que as cores da bandeira foram uma forma de homenagem pelo que elas representavam, além de que a bandeira Etíope tem influência do movimento rastafari — religião judaico-cristã afrocêntrica surgida na Jamaica, na década de 1930

“Não apenas 13 países mas todos os países têm ao menos uma cor que remete a bandeira da Etiópia. Cada país deu o significado às cores de suas bandeiras de acordo com a sua história de independência, mas ainda assim, temos cores com o mesmo significado que a bandeira da Etiópia como o vermelho que significa o sangue derramado durante os conflitos”, explica.

Hilário Ferreira complementa que as cores têm significados adaptados à história local. “Por exemplo, na bandeira de Camarões o verde simboliza as florestas tropicais, o vermelho a unidade da nação camaronesa e o amarelo a vegetação. Ou seja, cada uma tem um significado e uma história, sendo ligadas a luta pela independência desses países”, conta.

Lista dos países com as bandeiras de cores semelhantes a da Etiópia

Benin

Burkina Faso

Camarões

Congo

Etiópia

Gana

Guiné

Guiné-Bissau

Mali

Mauritânia

São Tomé e Príncipe

Senegal

Togo

Lista dos países com as bandeiras de cores semelhantes as da Etiópia

Benin

Burkina Faso

Camarões

Congo

Etiópia

Gana

Guiné

Guiné-Bissau

Mali

Mauritânia

São Tomé e Príncipe

Senegal

Togo