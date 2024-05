Vírus sincicial respiratório um vilão quase desconhecido pela população

Foto: mikael baima Concepção artística de vírus

Síndrome gripal é um termo que se tornou comum no vocabulário por causa da pandemia de Covid-19. Porém, antes da epidemia global, quem tinha sintomas gripais falava que estava gripado ou resfriado, sem se preocupar em saber qual agente patogênico era a causa daquela enfermidade.

Um vírus respiratório conhecido pela população antes da pandemia era o influenza, patógeno que causa gripe. Entretanto, outro vírus já disputava espaço com o influenza como principal agente causador de síndromes gripais, o vírus sincicial respiratório (VSR), que pertence a família de vírus Orthopneumovirus.

Segundo a médica Maria Enedina Scuarcialupi, pneumologista do Hospital Universitário Lauro Wanderley de João Pessoa, o VSR não é tão letal quanto os vírus influenza ou da Covid-19, mas ainda assim é mais grave que outros vírus que causam sintomas gripais. Os principais sintomas da infecção pelo vírus sincicial são febre e dificuldade de respirar, podendo causar prostração.

Em crianças e idosos, o quadro de sintomas pode ser potencializado devido às limitações do sistema imunológico durante essas fases da vida. O vírus também abre caminho para infecção bacteriana no hospedeiro, causando quadros de pneumonia no paciente.

"Teoricamente ele não era um vírus tão letal quanto o influenza e o coronavírus, mas aí tem esses momentos pontuais, ele ganhou força e se equiparou ao influenza e está com o potencial letal como em bebês e idosos", frisa Maria Enedina, que também é professora da Faculdade de Medicina e Ciências Médicas da Paraíba.