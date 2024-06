O cuidado com a influência da mídia

As redes sociais são uma forte ferramenta de influência na vida das pessoas. Quanto aos conteúdos relacionados à alimentação, a psicóloga Ana Paula Sales reconhece que essa influência pode ser desastrosa, pois generaliza uma conduta que possivelmente levará a uma condição de frustração. "Cada um de nós vive num contexto diferente, diante de condições, necessidades singulares e de uma história de saúde familiar que precisa ser considerada. Então, é imprescindível uma orientação profissional especializada."

A endocrinologista Karina Sodré ressalta o que deve ser cada vez mais difundido: "Não existe mudança permanente na composição corporal, no peso e na saúde com medidas mágicas, tratamentos mágicos, com remédios mágicos".