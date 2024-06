Cuscuz Paulista

É diferente de sua contrapartida nordestina por acompanhar ingredientes como ovos, cebola, tomate e sardinha, misturados com a massa.

Cuscuz Mineiro

Câmara Cascudo referencia: "O cuscuz em Minas [...] é igual ao paulista. Mais usados o frango e a sardinha do que o camarão. Depois do cuscuz pronto e na hora de servir, rega-se fartamente com molho de tomates ou caldo de feijão".

Cuscuz Marroquino

"O cuscuz é feito do milho e o cuscuz marroquino é feito da semolina do trigo, que é uma farinha obtida da moagem incompleta do trigo. Assim, o cuscuz marroquino também vai ser rico em carboidratos e vitaminas, mas possui glúten e poucas fibras", explica a nutricionista Raiza Frota.