Bicho-de-pé pode levar à amputação?

Por afetar uma parcela da população que tem pouco acesso à saúde, existem casos de tungíase que resultaram na amputação do pé do hospedeiro. Isso pode ocorrer pela tentativa de retirar a pulga com uma agulha não esterilizada, ocasionando na contaminação do tétano ou infecções secundárias.

Conforme explica a dermatologista Genucia Matos, houve relatos de que muitos indígenas da comunidade Yanomami tiveram que amputar o pé em detrimento da degeneração da doença na pele.

"É uma doença que pode se tornar grave. Essas infecções são mais comuns nas zonas pobres, mais remotas, nas zonas rurais, e também em comunidades das metrópoles, nas aldeias indígenas. É mais comum porque nesses locais as pessoas não utilizam sapatos", esclarece.