Quais são os sintomas e o tratamento?

A estudante Beatriz Moreira, 19, relata que teve bicho-de-pé três vezes na infância, duas vezes no pé e uma na mão: "Não conseguia colocar o pé no chão nem calçar sapatos e sentia uma coceira anormal". A dermatologista Malina Albuquerque informa que a infecção pode ocasionar prurido - coceira que pode surgir em diferentes pontos da pele - intenso e também evoluir com dor.

"No início predomina o prurido e com o passar dos dias o crescimento da lesão pode evoluir com fortes dores", explica a dermatologista. O tratamento consiste em remover a pulga da pele, sempre com limpeza adequada e uso de material estéril.

Essa remoção pode ser realizada, por exemplo, por meio do uso de agulhas ou uso de um aparelho de eletrocautério - promove a descarga de energia elétrica controlada para remoção superficial na pele. Também podem ser feitos antiparasitários tópicos e orais, recomendados em casos de mais de uma lesão ao mesmo tempo.

A dermatologista Melina Albuquerque comenta sobre a importância de procurar um médico nessas situações para evitar infecções secundárias. "O paciente pode tentar remover a pulga em casa e terminar infeccionando o local e piorando o quadro." Para evitar a infecção de bicho-de-pé, é importante evitar caminhar com os pés descalços em terrenos arenosos.

A dermatologista Genusia ressalta que repelentes à base de óleo de coco são altamente eficazes na regressão da doença daqueles indivíduos que são acometidos pela infecção. O produto também é muito utilizado na prevenção de infestações.