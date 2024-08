O tempo de vida até uma supernova

Em algum momento já deve ter surgido a dúvida sobre o tempo que uma estrela tem de vida até chegar a explosão da supernova, ou seja, a explosão de uma estrela massiva.

De acordo com o professor da Astro Corp, Ednardo Rodrigues, isso depende de sua massa. "Uma estrela anã amarela como o Sol vive cerca dedez bilhões de anos. Estrelas gigantes azuis vivem pouco tempo, apenas alguns milhões de anos", pontua.

Ele cita ainda que, quanto mais massa, mais rápido elas chegam ao final da vida e que isso ocorre porque "estrelas de grande massa possuem pressão e temperatura muito altas, isso favorece a síntese de elementos químicos por meio da fusão nuclear".

Quando uma estrela está no fim de sua vida, pode-se pensar em dois caminhos - pensando em sua massa -, é o que explica o professor Thiago Gonçalves.

Estrelas menores/menor massa: viram anãs brancas no fim de sua vida. A priori elas param a fusão nuclear, pois acaba o combustível no centro da estrela que a sustenta, perdem um pouco das suas camadas externas ficando apenas um caroço pequeno - aproximadamente do tamanho da terra -, que tem o nome de anã branca. Segue brilhando ainda por algum tempo e perdendo a energia de forma lenta.

Estrelas maiores/maior massa: quando acaba o combustível que as sustentam, o processo de morte é mais violento. Quando o combustível chega ao fim, acontece uma implosão que causa uma liberação de energia que recebe o nome de supernova, que é a morte da estrela massiva. Uma supernova pode deixar para trás uma estrela de neutrons, uma anã branca - em casos raros - ou um buraco negro.