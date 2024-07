Uma anatomia celestial: entenda o ciclo de vida de uma estrela

Foto: Reprodução/ Banco de fotos Freepik Céu estrelado

No fim da tarde, o céu ganha novas tonalidades e o azul escurece, anunciando que a noite está chegando e com ela, a lua e as estrelas focarão visíveis. Mas nem precisa ser à noite, durante do dia uma estrela enorme nos presenteia com a sua luz: o Sol.

Aqueles brilhos que enfeitam o céu quase sempre roubam a nossa atenção quando paramos para admirá-los. As estrelas sempre estiveram ali, só esperando a sua “chance de brilhar”, e, diga-se de passagem, admirar as estrelas é reconfortante.

E é provável que já tenha surgido a dúvida do que é aquele ponto luminoso, como ele surgiu, do que ele é feito, como ele se forma e até qual o tempo de vida que ele tem.

Os pingos de luz miudinhos não são pingos de luz miudinhos. Conforme o doutor Ednardo Carvalho, professor de astronomia da Astro Corp, “estrelas são gigantescas bolas de gás ionizado como hidrogênio e hélio". "Mas a sua principal característica é que a energia provém do processo de fusão nuclear e, por isso, possuem luz própria.”

Rodrigues explica que, baseando-se no princípio antrópico, o universo é como é porque se fosse diferente o ser humano não existiria. Isso porque as estrelas têm uma função importante na geração de átomos do corpo justamente pelo processo de fusão nuclear. “É na estrela que o hidrogênio vira hélio, carbono, nitrogênio, oxigênio e todos os átomos essenciais para a vida”, descreve.

As estrelas se formam a partir de uma nuvem de gases que se condensam por influência da gravidade. O doutor em astrofísica e diretor do Instituto de Astronomia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Thiago Gonçalves, aponta que dependendo das condições, a gravidade causa a implosão da nuvem.

“Quando acontece de maneira catastrófica, significa que a gravidade se sobressai a qualquer outra força para fora, e essa nuvem acaba colapsando sobre o próprio peso e formando uma estrela. As condições são tão extremas que a única coisa que é capaz de parar esse processo é a fusão nuclear, o processo energético que ajuda a suportar o peso da estrela”, explica.

Tipos de estrelas

Anãs Marrons

Anãs Amarelas - o Sol

Gigantes Vermelhas

Gigantes Azuis

Anãs Brancas

Estrela de Nêutrons

Nebulosa Planetária