UFC celebra 70 anos com caravana pelo Ceará

Foto: FCO FONTENELE Fortaleza, CE, BR 10.08.24 - Ônibus da Caravana 70 anos da UFC (FCO FONTENELE / O POVO)

A Caravana UFC 70 Anos sai de Fortaleza neste domingo, 11, passando pelas estradas que desenham o Estado para celebrar as sete décadas da Universidade Federal do Ceará (UFC). Ação ocorre em parceria com O POVO e Fundação Demócrito Rocha (FDR). A Caravana leva duas trupes, cada uma com 47 pessoas, para uma experiência em mais de 60 cidades e um percurso de mais de três mil quilômetros passando pelo litoral que banha o Ceará, as serras que o circundam e pelo Sertão.

Conforme o coordenador de Conteúdo do projeto Caravana UFC 70 anos, Daniel Oiticica, a ideia surgiu da experiência do Grupo de Comunicação O POVO com a realização de projetos desse tipo — como a Expedição Jornalística Rádio O POVO 30 anos, realizada em 2013, e a Expedição Jornalística Ceará Gastronômico, em 2018-2019.

"Nada melhor do que uma Caravana para celebrar as sete décadas de uma universidade com uma importância tão grande no desenvolvimento do Ceará e uma capilaridade em constante expansão. O intuito é disseminar a missão da universidade, além de apresentar o retrato de cada região, com momentos únicos, já que cada município tem sua cultura, seus traços econômicos e sociais e sua identidade", alinha.

Participam da viagem uma comissão de profissionais do O POVO e da Fundação Demócrito Rocha – contando com jornalistas, fotógrafos e ilustradores — e profissionais e estudantes da UFC – acadêmicos, pesquisadores e bolsistas — escolhidos por meio de comissão técnica da instituição federal de ensino superior.

Conforme a professora do curso de Jornalismo e secretária de Comunicação e Marketing da UFC, Kamila Fernandes, as incrições foram abertas para os interessados em participar das atividades. Ela destacou que participarão integrantes dos campi da UFC localizados nas cidades de Russas, Crateús, Quixadá, Itapajé e Sobral.

"O intuito da Caravana é mostrar a presença da Universidade em todo o estado do Ceará, mesmo onde não tenha estrutura da UFC. Porque nós temos alunos egressos que são destas cidades, temos pesquisas realizadas nestes locais, projetos de extensão, projetos nas mais diversas áreas de atuação que estão espalhados por todo o Estado do Ceará", descreve.

Oiticica complementa dizendo que a Caravana "reafirma o compromisso do Grupo de Comunicação O POVO com a Universidade de todos os cearenses", lembrando que o Grupo acompanhou e participou das discussões sobre a criação da Universidade e "desde então viu de perto seu crescimento e desenvolvimento".

As cidades que receberão as trupes

Litoral Leste:

Aquiraz, Cascavel, Fortim, Aracati, Icapuí, Jaguaruana, Russas

Litoral Oeste: Caucaia, São Gonçalo do Amarante, Paracuru, Trairi, Amontada, Acaraú, Jijoca de Jericoacoara, Granja, Camocim, Chaval, Itapipoca

RMF:

Fortaleza, Eusébio, Maracanaú, Aquiraz

Sertão: Quixadá, Quixeramobim, Morada Nova, Limoeiro do Norte, Jaguaribara, Jaguaribe, Pereiro, Orós, Icó, Missão Velha, Brejo Santo, Barbalha, Crato, Juazeiro do Norte, Nova Olinda, Santana do Cariri, Assaré, Parambu, Tauá, Crateús, Ubajara, Viçosa do Ceará, Sobral, Itapajé,

Serras:

Canindé, Redenção, Baturité, Pacoti, Guaramiranga, Horizonte e Maranguape.