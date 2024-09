Terra seca a cada amanhecer: o que é a desertificação e quais os impactos no Ceará

Foto: FCO FONTENELE Ceará é o único estado do Nordeste com todo o seu território suscetível à desertificação

Erosão, compactação, infertilidade no solo, perda da biodiversidade e redução ou perda da produtividade são os sinais mais evidentes de que um território está em processo de desertificação, ou seja, degradação das terras nas regiões áridas, semiáridas e subúmidas secas. Em linhas gerais, a desertificação é a transformação de uma área fértil e rica em vegetação em um solo improdutivo.

A condição é causada tanto por fatores ambientais, quando há maior evapotranspiração e menor quantidade de chuvas, quanto por fatores antrópicos, como o desmatamento da vegetação, queimadas, extrativismo desordenado e uso inadequado do solo para produção.

"Uma das formas que conseguimos perceber esse processo é a partir da vegetação. Quando a vegetação nativa não consegue mais se recuperar de forma natural, ou seja, sem intervenção, ou se na área o agricultor não consegue mais produzir culturas agrícolas, ela está degradada em processo de desertificação", pontua a pesquisadora em solos da Fundação de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), Rousilene Silva.

Um mapeamento feito em 2016 pela Funceme, em parceria com o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), mostrou que, no Estado do Ceará, três áreas se apresentam muito comprometidas quanto à preservação dos recursos naturais: a região dos Inhamuns/Sertões de Crateús; o município de Irauçuba e regiões circunvizinhas; e o Médio Jaguaribe.

O gráfico mais recente do órgão foi produzido em 2019 por meio da Gerência de Estudos e Pesquisas em Meio Ambiente (Gepem). A estatística mostrou que o Ceará já apresenta 11,45% do seu território com áreas fortemente degradadas em processo de desertificação. Os Inhamuns, o Médio Jaguaribe e parte do Centro-Norte continuavam na lista dos municípios mais afetados pela condição.

Conforme o Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca, 100% do Ceará é considerado Área Suscetível à Desertificação (ASD). Segundo a Resolução Nº 115, de 23 de novembro de 2017, do Conselho Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), 98,7% do Estado está dentro da Região Semiárida do Brasil.