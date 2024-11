Destinatárias viram remetentes

Grupo conquistou neste ano o primeiro lugar no Ceará Científico Etapa Regional e pretende transformar cartas em um livro. Mas a conquista maior foi interna. Ação teve impacto até para a orientadora Rayane, que graças ao projeto superou um momento psicológico difícil.

Na cabeça agora guarda lembranças fortes, como quando ouviu das mulheres que as cartas foram "uma das poucas expressões de carinho" que já receberam. De tão gratas, destinatárias viraram remetentes.

"Enquanto as nossas práticas têm o propósito de acolher essas mulheres, a gente é acolhido em uma proporção que nunca poderíamos imaginar. Recebemos mensagens e cartas (das pacientes) dizendo 'olha eu não sei seu rosto mas eu já me sinto sua amiga, queria muito que você me chamasse para sua formatura'. É uma coisa que nenhum trabalho poderia proporcionar", diz o aluno Diêgo.

Pacientes aproveitam também para agradecer. "Essas cartas chegaram em um momento certo (...) Quantas vezes me peguei chorando, sem saber o que fazer", diz uma delas em correspondência. "Obrigada pelas palavras, porque ter cancêr é doloroso e assustador", agradece outra. Muitas chamam alunos de "anjos", querubins disfarçados de jovens, e dão conselhos de vida e de estudo.

Já outras se empolgam, escrevem poesias, mandam fotos. Como se palavras devolvessem o ânimo e a autoestima. Recebem elas feito um abraço quente repentino, dado sobre uma cama fria de hospital.