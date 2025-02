Naufragando no ferro-velho: O que é lixo eletrônico, quais os impactos e como descartar de forma correta

Foto: Volker Glätsch/Pixabay Lixo eletrônico deve ser descartado corretamente para evitar problemas ambientais; reportagem da rádio CBN Cariri orientou sobre como se desfazer destes produtos

E-lixo, lixo eletrônico, resíduos de equipamento eletroeletrônico (REEE) ou resíduo eletrônico. Todos esses termos referem-se a todo o lixo ou resíduo resultante de equipamentos eletrônicos descartados. Engloba computadores, telefones celulares, TVs e eletrodomésticos, bem como componentes eletrônicos menores como placas de circuito impresso, cabos e baterias. Dessa forma, o termo "resíduo eletrônico" diz respeito a produtos descartados pela

rápida obsolescência.

Esses equipamentos são geralmente jogados no lixo comum, embora possam ser reciclados, ou seja, podem ser transformados em outras matérias-primas em vez de serem colocados em aterros sanitários. Os componentes desses equipamentos são feitos de plástico, metais, vidros e outros materiais que podem ser desmontados e reutilizados na criação de outros produtos.

O lixo eletrônico é o resíduo que mais cresce no mundo, conforme o Monitor Global de Resíduos Eletrônicos de 2024, da ONU. O relatório revelou que, em 2022, a humanidade produziu 62 milhões de toneladas de resíduos, um crescimento de 82% desde 2010. Isso equivale a mais de 7,7 quilos para cada pessoa na terra. A previsão é que a produção de lixo eletrônico alcance 82 milhões de toneladas em 2030.

Existem diversas razões que contribuem para esse recorde de uma geração de resíduos: a produção de peças com a vida útil cada vez mais curta, a frenética evolução eletrônica, aparelhos danificados descartados de maneira inadequada.

Professor da Unifametro, biólogo pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e presidente do Instituto Robótica Sustentável, André Cardoso conta que muitos desses dispositivos possuem metais pesados e substâncias tóxicas em sua composição, como mercúrio, chumbo e lítio. O volume, a baixa reciclagem e o descarte incorreto desses resíduos trazem inúmeras consequências ambientais, pois esses elementos podem alterar a estrutura física e química do solo por meio dos lençóis freáticos.

Veja os pontos de coleta

Centro de Recondicionamento Tecnológico

do Bom Jardim

Endereço: Jardim Shopping - loja 10 (Av. Oscar Araripe, 1030 - Bom Jardim, Fortaleza)

Funcionamento: terça a sexta-feira

Horário de funcionamento: das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas

Centro de Recondicionamento Tecnológico da Praia de Iracema

Endereço: Rua dos Tabajaras, 440 - Praia de Iracema, Fortaleza

Funcionamento: terça a sexta-feira

Horário de funcionamento: das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas

Centro de Recondicionamento Tecnológico da Unifor

Endereço: Sala Z23 (Av. Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz, Fortaleza)

Funcionamento: segunda a sexta-feira

Horário de funcionamento: das 8 às 11h30min e 14 as 17h30min

Ninna Hub

Endereço: Av. Dom Manuel, 1020 - Centro, Fortaleza

Funcionamento: segunda a sexta-feira

Horário de funcionamento: das 8 às 18 horas

Telefone: (85) 3211-4201