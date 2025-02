Como ser um astronauta

Ser astronauta é um sonho de muitas pessoas motivadas pela curiosidade em desbravar o espaço e descobrir os mistérios do universo. Contudo, a realidade dessa profissão é marcada por desafios que exigem intenso preparo e conhecimento.

A palavra "astronauta" tem origem no grego e pode ser traduzida como "marinheiro das estrelas". Na Nasa (Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos), o título é reservado para profissionais que integram as tripulações de missões espaciais, atuando em órbita e além.

Atualmente, esses especialistas realizam pesquisas avançadas na Estação Espacial Internacional (ISS), um laboratório orbital a cerca de 400 km da Terra, conduzindo experimentos que vão desde estudos sobre o câncer até investigações sobre os efeitos da microgravidade no corpo humano.

De acordo com a Nasa, os primeiros astronautas, em 1959, precisavam ter os seguintes critérios: ser militar, ter experiência no comando de aeronaves a jato e formação em engenharia. Com o tempo, os requisitos foram ampliados para incluir cientistas com doutorado em áreas como física, biologia e engenharia.

Hoje, os candidatos a astronauta da Nasa precisam atender a critérios que incluem formação avançada em STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática), experiência prática significativa e capacidade física para missões de longa duração.

De acordo com o pesquisador e Engenheiro Aeroespacial pela Universidade de Brasília, Yago Henrique Melo Honda, os treinamentos incluem principalmente a ambientação em uma Estação Espacial Análoga. "Realizando diversas atividades que incluem a utilização de macacão de serviço, testes com trajes espaciais, exercícios para missão espacial simulada, operação de rádios, testes e atividades no simulador de microgravidade MGS, utilização de bancada de análises de materiais, entre outros", explica o professor da Wogel Spacelab.

Os astronautas possuem várias atividades no espaço, dependendo do objetivo da missão. "Manutenção de satélites utilizando o ônibus espacial; manutenção da ISS; experimentos científicos; exploração de outros corpos", lista Hoda, que também é pós-graduado em Sistemas Eletrônicos de Automação.