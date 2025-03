Pokémon, Magic e Yu-Gi-Oh!: TCGs unem colecionadores e competidores

Foto: Reprodução/The Pokémon Company Pokémon TCG, um dos jogos de cartas colecionáveis mais populares, foi criado em 1996

Na madrugada do sábado, 18 de janeiro, Matheus Falcão, 24, estava na ‘Laje do Nomads’, uma das festas mais movimentadas do bairro Benfica, em Fortaleza, quando recebeu uma notificação: "você pode abrir um pacote de booster". Ele abriu e recebeu as seguintes cartas: um Exeggcute, um Larvesta, um Rapidash, um Swirlix e um Aerodactyl ex, uma carta rara. Sorte dele.

As cartas são referentes ao jogo 'Pokémon TCG Pocket', uma versão simplificada do jogo de cartas lançado em 1996 feito para dispositivos mobile. O game foi lançado no segundo semestre de 2024 e já conta com mais de 10 milhões de downloads na Google Play. "Eu conheci através de um amigo, mas o que me fez baixar o jogo mesmo, foi que comecei a ver muita coisa sobre ele no TikTok. Eu abria o aplicativo e de 10 vídeos, cinco eram sobre Pokémon TCG".

"Fiquei muito hypado. Gosto muito dessas coisas de abrir cartinha. Tanto que eu nem batalho, jogo mais para colecionar mesmo", continua.

TCG é sigla para 'Trading Card Games', ou Jogo de Cartas Colecionáveis, no português. Pokémon TCG, com o qual Matheus teve contato, é um de vários outros jogos. Alguns dos mais famosos são Magic The Gathering, Yu-Gi-Oh! e, mais recentemente, Hearthstone, que é 100% digital, não possui cartas físicas.

Os TCGs são diferentes de jogos de cartas tradicionais, como Truco, Paciência e Poker. "São jogos mais particulares, em que as cartas são impressas para um jogo específico. Muitas vezes eles são baseados em franquias multimídias, como Pokémon, que vem dos videogames, e Yu-Gi-Oh!, que vem de um mangá", explica Kendall Nagi, doutorando em mídia, cultura e linguagem na University at Albany, localizada em Nova York, nos Estados Unidos.

"Mas, nem todos os TCGs são associados a franquias. Muitos são baseados em esportes. Tem jogos de cartas de baseball e futebol americano, por exemplo", continua.

Nagi é autor do estudo "Coração das Cartas: A Estrutura Social Subjacente da Comunidade de Yu-Gi-Oh!", publicado em 2021 pela Northern Illinois University. Um dos pontos de análise, como o próprio nome do estudo indica, é a sociabilidade criada a partir das comunidades de jogadores. Pessoas se conhecem e viram amigas por conta dos jogos.

"Na minha cidade natal, por exemplo, tinha um Gameshop [rede de lojas especializada em vender jogos, consoles e acessórios para videogames] que era um ponto de encontro da comunidade. As famílias tinham o costume de levar as crianças para jogar Pokémon", recorda.

Willian Vlad, gestor de eventos na Dominaria, loja de Fortaleza, localizada no bairro Benfica, especializada em jogos de tabuleiro e de cartas, destaca que "o fator social é muito presente dentro dos Card Games. É necessário, na verdade. A todo momento você vai estar se relacionando com outras pessoas".

De acordo com ele, as comunidades também possuem um ecossistema próprio e funcionam de forma distinta, a depender do jogo. "Até porque cada Card Game tem uma proposta diferente que acaba atingindo públicos diferentes".

Onde jogar em Fortaleza?

Dominaria

Cards & Games

Endereço: R. Juvenal Galeno, 512 - Benfica, Fortaleza

Funcionamento:

segunda a domingo

Horário: das 10h às 20h de segunda a sexta e das 8h às 10h nos sábados e domingos

Telefone: (85) 3253-3940

Balboa's

Hobby Games

Endereço: R. Maria Tomásia, 208 - Aldeota, Fortaleza

Funcionamento:

quarta a domingo

Horário: quarta e quinta das 15h às 21h, sexta e sábado das 15h às 22h e nos domingos às 15h às 20h

Telefone: (85) 3122-1429

Redzone Cards

e Games

Endereço: Av. Edilson Brasil Soares, 770 - Segundo piso, Sala 3 - Edson Queiroz, Fortaleza

Funcionamento:

quarta a sábado

Horário: das 14h às 20h30

Telefone: (85) 3085-2577



SpellCard

Endereço: Av. João Pessoa, 5834 - Piso 1 - Couto Fernandes, Fortaleza

Funcionamento:

quarta a domingo

Horário: quarta e quinta das 14h às 22h, sexta das 14h às 23h e sábado e domingo das 10h às 19h

Telefone: (85) 9 9609-5882

Taverna

do Dragão

Endereço: R. 112, 110 -

Timbo, Maracanaú

Funcionamento:

sexta a domingo

Horário: sexta das 15h às 19h e sábado e domingo das 15h às 18h

Telefone: (85) 9 9674-3280

HackCards

&Games

Endereço: Shopping Iandê - Av. Carlos Jereissati, 750 - lojas 67,68 -

Jereissati I, Maracanaú

Funcionamento:

segunda a sábado

Horário: segunda a sábado

Telefone: (85) 9 8788-8508