Entenda por que é arriscado misturar produtos de limpeza e saiba o que evitar

Foto: Reprodução/Pexels/Polina Tankilevitch Imagem de apoio ilustrativo. Especialistas explicam os perigos de misturar produtos de limpeza

O que você costuma usar na hora de limpar o banheiro? Vinagre e bicarbonato de sódio ou água sanitária e desinfetante parecem ser boas combinações na hora de realizar uma boa faxina pela casa, certo? Errado. Misturar produtos de limpeza sem saber exatamente o que está fazendo pode ser um risco perigoso para quem o faz.

É comum encontrar vídeos nas redes sociais de influenciadores ensinando como fazer misturas com produtos de limpeza que prometem potencializar a eficácia, o que não é verdade. Especialistas explica que, quando misturados, alguns produtos neutralizam a ação do outro e podem causar riscos à saúde e até mesmo explosões.

O conselheiro do Conselho Federal de Química (CFQ), Ubiracir Lima, alerta para o uso indevido dos produtos saneantes e explica como um produto de limpeza é desenvolvido e aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

"Uma série de profissionais da área química fazem algumas combinações, que nós vamos chamar de misturas de substâncias químicas, nas quais eu gero uma formulação". A fórmula passa por uma série de testes antes de chegar às prateleiras dos supermercados.

O conselheiro conta que misturar produtos químicos sem ter feito nenhum tipo de teste não é seguro e, a pessoa pode estar correndo "riscos elevadíssimos", afirma.

Uma mistura comumente utilizada e que é responsável pela maioria dos acidentes é água sanitária e desinfetantes que contém amoníaco.

"Essa mistura de produtos em casa gera o gás chamado cloramina, que é altamente tóxico. Então você imagina uma mistura dessa num ambiente relativamente fechado, a pessoa vai inalar e acabar perdendo os sentidos", explica.

O professor de Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Ceará (Uece), Charles Ielpo, explica que realizar a combinação de duas substâncias sem se atentar ao rótulo pode causar a neutralização dos produtos ou uma reação química desastrosa.

"Às vezes a gente pensa que juntar vai dar certo, quando na verdade vai sair é pior do que se fosse só com um ou com outro. A água sanitária com amoníaco, por exemplo, é uma das piores misturas que a gente tem, pois pode gerar uma explosão".

De acordo com o professor, o ideal é nunca misturar duas substâncias. "Se for misturar alguma coisa, é com água para diluir", orienta.

Para a professora de Química e titular da Secretaria do Meio Ambiente da Universidade Federal do Ceará (UFC), Aliny Abreu, as misturas de influenciadores sem as devidas informações do CFQ ou orientações da Anvisa podem causar desmaios e outras intoxicações mais graves.

A especialista enumera quais são as misturas que não podem ser feitas. Confira abaixo:

Água sanitária álcool | produz clorofórmio gasoso (tóxico);

Água sanitária vinagre | produz gás cloro (extremamente tóxico);

Água sanitária amônia | produz cloramina gasosa (tóxico);

Água sanitária detergente | produz gás cloro;

Água sanitária desinfetante | produz cloramina gasosa e cloro gasoso;

Sabão em pó água sanitária | produz cloramina gasosa

Serviço

Onde: rua Barão do Rio Branco, 1816, Centro. Instituto Dr. José Frota

Telefone: (85) 3255 5050 / 5012

Fax: (85) 3255 5048

E-mail: ceatox@ijf.ce.gov.br ou sandrafranco@terra.com.br