"Tem que ser penalizado", diz Dorival sobre casos de Daniel Alves e "fantástico" Robinho

O técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, fará sua estreia à beira do gramado com a Amarelinha neste sábado, 23, em amistoso contra a Inglaterra, que acontece em Wembley, às 16 horas (de Brasília). Após o treino da equipe, o técnico se manifestou sobre as condenações de estupro dos ex-jogadores Daniel Alves e Robinho. Dorival citou especialmente o caso do ex-Santos, com quem trabalhou junto no Peixe.

"Como treinador da seleção, tenho obrigação de me manifestar. Primeiro, acho que é uma situação muito delicada. O Robinho foi meu atleta, uma pessoa fantástica, um profissional acima da média. Não tive a oportunidade de trabalhar com o Daniel, mas conhecemos a história dele no futebol", iniciou o comandante.

"É um momento difícil para nós, porque penso nas famílias das pessoas envolvidas, principalmente das vítimas envolvidas nesses episódios que acontecem diariamente no nosso país e em todo mundo e que de repente não são abordadas e são abafadas porque as pessoas não têm voz", disse Dorival.

O ex-atacante Robinho foi condenado a nove anos de prisão por estupro coletivo realizado em uma boate em Milão, em 2013, quando era atleta do Milan. Ele foi julgado em três instâncias pela Justiça Italiana. O brasileiro foi preso pela Polícia Federal, na noite da última quinta-feira, 21, em Santos, após o Superior Tribunal de Justiça homologar a sentença italiana e decidir que o ex-atleta cumpra no Brasil.

Enquanto isso, Daniel Alves foi condenado na Justiça da Espanha a quatro anos e meio de prisão por estupro a uma jovem. Nesta semana, o tribunal espanhol autorizou a libertação do ex-jogador por uma fiança de um milhão de euros (R$5,4 milhões). Dani Alves, porém, ainda não conseguiu o dinheiro necessário e permanecerá na cadeia neste fim de semana.

"Acho que se houve realmente e comprovado algum tipo de crime, tem que ser penalizado, por mais que doa falar isso a respeito de uma pessoa que tive um convívio excepcional, mas olho mais pelas vitimas e famílias e sei o quão dolorido deve ter sido a cada uma delas que passam e passaram por um momento como esse. Sinto por todos e por tudo que passarão em suas vidas. Gostaria de dizer que não só esses casos, mas milhares deles acontece ao longo dos dias e a sociedade se omite da grande maioria. Precisamos penalizar esses casos que não são expostos", afirmou Dorival Júnior.