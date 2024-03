Torcedores influenciadores de Ceará e Fortaleza fazem sucesso com humor nas redes sociais

Foto: Lucas Emanuel e Leonardo Alves André Luiz e "Pretin" são destaques nas redes sociais com conteúdos de Ceará e Fortaleza

O clima de Clássico-Rei movimenta o Estado e mexe com as torcidas de Ceará e Fortaleza antes, durante e após o jogo. Os rivais se enfrentaram na última quarta-feira, 20, pela Copa do Nordeste, e se encontrarão mais duas vezes nos dois próximos sábados, pelas finais do Campeonato Cearense.

E o momento decisivo também agita os torcedores alvinegros e tricolores nas redes sociais. Um mercado que vem se fortalecendo nos últimos cinco anos é o de "torcedores-influenciadores". Fanáticos por seus clubes, eles acompanham o dia a dia e informam o restante da torcida de uma forma didática e, muitas vezes, engraçada.

Em solo cearense, dois deles se destacam: Orlando Teixeira Souza, popularmente conhecido como "Pretin", de 23 anos, e André Luiz, de 22. O primeiro, fanático pelo Fortaleza; o segundo, apaixonado pelo Ceará. O tricolor tem 70 mil seguidores no Instagram, enquanto o alvinegro soma 50 mil fãs na mesma rede. Os dois já gravaram conteúdos juntos — inclusive sobre o Clássico-Rei.

Donos de histórias interessantes e com grande alcance nas suas torcidas, os influenciadores — que são amigos — conversaram com O POVO e contaram como esta trajetória começou, falaram sobre as reações do público em relação ao conteúdo e ainda projetaram a final do Estadual.

O POVO - Como acontece esse trabalho de ser influenciador em uma torcida? Como surgiu a ideia?



Pretin - Sempre gostei de assistir conteúdo de "vlogs" no estádio nos jogos dos seus times, sempre tive essa vontade de representar a nação tricolor. No meu primeiro ano como torcedor-influenciador fui indicado ao Prêmio Influenciador Ano pela Copa do Nordeste. Desde novo eu tentava me conectar com esse mundo da internet. Sempre tive esse sonho de ser reconhecido como torcedor do Fortaleza.



André Luiz - Meu trabalho no Instagram começou ano passado, mas no TikTok comecei antes. Em maio de 2022, perdi minha mãe e foi um baque muito forte, ela era muito nova. A única coisa que me ajudava era ir ao estádio, ver jogos do Ceará. A partir daí, eu comecei a gravar vídeos no TikTok por brincadeira, nunca pensei em viralizar. Mas eu percebi que a galera começou a me abraçar.



O POVO - E como é o feedback das torcidas em relação ao conteúdo de vocês?



Pretin - A torcida aprova muito. Eles dão muitas ideias. Eu faço conteúdo para a galera que não consegue ir aos jogos, até porque passei dificuldade para tentar ir ao estádio. Sempre fui sozinho aos jogos, às vezes algum amigo me levava. Mas é verdade que há uma minoria que critica nosso conteúdo. Muita gente diz que o Fortaleza me paga. Eu não ganho um real do Fortaleza, eu faço esse conteúdo porque gosto de trazer entretenimento para a torcida, sabe? Pessoal acha que estou aproveitando o hype do Fortaleza, mas quando o time jogava a Série C, eu estava lá. Agradeço diariamente a todos que me acompanham.



André - O retorno é muito positivo. A galera começou a pedir que eu soltasse conteúdo no Instagram também. Sempre estou nos eventos do clube, as pessoas me convidam, me querem por perto.



O POVO - Quando começou a torcer?



Pretin - Sempre torci pelo Fortaleza, apesar da minha família não ser tão apaixonada. Porém, eu sou muito fanático. O Fortaleza é tudo para mim. Faria tudo pelo Fortaleza, só consigo dizer que amo o clube (risos).



André - Eu fui escolhido pelo Ceará, todo mundo da minha casa torcia Fortaleza. Nunca fui motivado a torcer pelo Ceará. Me lembro que minha madrinha me deu uma roupa de crochê do Fortaleza, não sei nem por onde anda essa roupa (risos). Comecei a acompanhar futebol a partir dos 6 anos, através do Ceará. Eu nunca torci para time nenhum antes de começar a assistir os jogos do Ceará.



O POVO - Qual a expectativa para a final do Estadual?

Pretin - Nas finais vou levar meu primo, que é meu amuleto. Sempre que o levei para Clássico-Rei, nunca perdemos. Então tenho que levá-lo nessas duas vezes (risos). A expectativa para esses jogos é muito boa. Temos que confiar no trabalho do Vojvoda, é um cara excepcional. Sei que ele não vai deixar esse hexa escapar da gente.



André - Fomos muito bem nos dois clássicos. Conseguimos um empate no primeiro e uma vitória no segundo. Eu acho que dá para a gente ser campeão esse ano. O Fortaleza não é um adversário fácil, mas clássico é clássico. Não vejo favorito, é sempre uma caixinha de surpresas. Espero que o Ceará acabe com essa sequência do rival.