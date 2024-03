França concederá sua ordem máxima ao cacique Raoni

Foto: JOEL SAGET/AFP Líder indígena Cacique Raoni Metuktire, da tribo Kayapó, posa durante sessão de fotos em Paris, em 1º de junho de 2023.

O presidente francês, Emmanuel Macron, vai condecorar nesta terça-feira, 26, o cacique Raoni com a Legião de Honra, a mais alta distinção francesa, no primeiro dia de sua viagem oficial ao Brasil, anunciou nesta segunda-feira seu gabinete. Raoni Metuktire receberá em Belém, no Pará, essa ordem no grau de oficial, como "figura internacional da luta pela preservação da floresta amazônica e a cultura dos povos originários", segundo a presidência francesa.

A Legião de Honra é a maior honraria concedida pela França a nacionais e estrangeiros em reconhecimento a seus méritos. Ela conta com três graus e duas dignidades.

O presidente centrista e o líder kayapó já se encontraram em outras ocasiões. Em junho, Macron o recebeu no Palácio do Eliseu, em Paris, para discutir a proteção das florestas e os direitos dos povos indígenas.

Raoni percorreu o mundo nas últimas três décadas para conscientizar sobre a ameaça da destruição da Amazônia. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) receberá Macron em Belém, no início de sua primeira visita bilateral à América Latina, que busca relançar a relação com o Brasil. A visita de três dias também incluirá o Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília.