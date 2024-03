"Justificativa esfarrapada", diz nutricionista sobre versão de homem que a apalpou

Foto: Reprodução/ YouTube O POVO News A nutricionista Larissa Duarte foi vítima de importunação sexual em elevador em Fortaleza

A nutricionista Larissa Duarte, 25, afirmou que a versão apresentada pelo empresário que a apalpou é “esfarrapada”. Em depoimento, o empresário Israel Bandeira Leal Neto, de 41 anos, disse que a confundiu com uma pessoa com quem ele já teve uma relação de intimidade.

“Eu achei uma justificativa bem esfarrapada”, afirmou Larissa ao programa O POVO News na noite desta segunda-feira, 25. “Está nítido no vídeo que eu não o conhecia. Eu entrei no elevador, não teve nenhum tipo de cumprimento, ‘bom dia, ‘oi’. E aconteceu o que aconteceu. Eu nunca o vi nenhuma vez”.

O caso ocorreu no dia 15 de fevereiro deste ano no elevador de um prédio localizado no bairro Aldeota. O crime, porém, só veio a repercutir na última segunda-feira, 18, quando a própria vítima divulgou as imagens nas redes sociais.

Nesse domingo, 24, o Ministério Público Estadual (MPCE) apresentou denúncia contra Israel, assim como pediu a prisão preventiva dele. Ambos os requerimentos aguardam decisão judicial.

O pedido de prisão, feito também pela Polícia Civil, se embasa, entre outros, pelo fato de duas outras mulheres registrarem Boletim de Ocorrência denunciando terem sido vítimas do mesmo crime por parte de Israel.

Em depoimento, o acusado afirmou que “teve uma falsa percepção da realidade” de que Larissa era uma pessoa que ele conhecia, “ficando na dúvida se ela não o reconheceu ou se não quis falar com ele”.

“(O depoente diz que) tentou explicar o que havia acontecido, mas a sra. Larissa se alterou e passou a bater na porta do elevador, pelo que ficou com medo e preferiu deixar o local antes de ser encontrado por alguém, pois pensou que poderia haver alguma aglomeração ou confusão”, afirmou Israel, conforme denúncia do MPCE.

“Infelizmente, nós, como mulheres, vivemos em uma sociedade que normaliza muitas vezes esse tipo de coisa. Quando isso aconteceu, eu quis dar um basta”, afirmou Larissa ao O POVO News.

"Quando aconteceu, eu fiquei muito angustiada, muito triste, revoltada com a situação. É algo que traz sequelas [...] Mas, hoje, é tentar, realmente, que seja feita a justiça e que nós mulheres tenhamos o mínimo de respeito”.

Confira na íntegra a entrevista de Larissa Duarte ao O POVO News