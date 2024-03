Medalha Abolição 2024: Camilo Santana é um dos homenageados; veja lista

Foto: FÁBIO LIMA Ex-governador do Ceará e atual ministro da Educação, Camilo Santana (PT)

Ministro da Educação e ex-governador, Camilo Santana (PT) é um dos seis homenageados pela comenda Medalha da Abolição 2024. A lista dos contemplados foi divulgada pelo governador Elmano de Freitas (PT) nessa segunda-feira, 25, dia da Data Magna do Ceará.

"A outorga é um reconhecimento às relevantes contribuições prestadas ao nosso estado em diversas áreas, política, econômica, social, cultural e religiosa, e será concedida a cinco personalidades e uma instituição neste ano", escreveu o chefe do Executivo estadual nas redes sociais.

Considera a maior honraria do Estado, a homenagem também contemplará Luiz Carlos Barreto, produtor e diretor de cinema; Lira Neto, o escritor e jornalista; Dom Edmilson Cruz, bispo emérito de Limoeiro do Norte; a empresária Ana Lúcia Bastos Mota; e a Congregação Franciscana de Canindé.

Lista de homenageados

Camilo Santana

Nascido no Crato, no Cariri cearense, Santana foi o deputado estadual mais votado de 2010. Eleito governador do Ceará em 2014 e releito em 2018. Ao final do mandato, em 2022, foi eleito o senador da República mais votado da história do Estado. Engenheiro agrônomo e mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela Universidade Federal do Ceará (UFC), Camilo é o atual ministro da Educação.

Luiz Carlos Barreto



Natural de Sobral, aos 95 anos, o produtor e diretor de cinema acumula mais de 150 filmes. Ele também é jornalista e fotógrafo. A L. C. Barreto tem 69 anos de fundação e levou o cinema brasileiro para o cenário internacional.

Foto: L.C Barreto/Divulgação Barreto nasceu em Sobral e está com 95 anos

Lira Neto

Antes de se dedicar a literatura, o escritor e jornalista trabalhou no jornal O POVO. Mestre em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), ele tem 12 livros publicados. Com biografias, ganhou quatro vezes o Prêmio Jabuti de Literatura e uma vez Prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte – APCA.

Foto: LUÍS SIMIONE/Divulgação Escritor cearense Lira Neto

Dom Edmilson Cruz

Natural do município cearense Acaraú, desde 1998 é bispo emérito, mas iniciou sua vida sacerdotal ainda em 1948, quando foi ordenado padre em Sobral. Atuou como bispo auxiliar em Fortaleza e em São Luís do Maranhão. Também foi Administrador Apostólico “Sede Plena” e Bispo de Limoeiro do Norte, no Ceará. Escreveu e publicou diversos livros.

Foto: AURÉLIO ALVES Dom Edmilson da Cruz, Bispo Emérito de Limoeiro do Norte

Ana Lúcia Bastos Mota

A empresária é presidente da Cerbrás, geógrafa por formação e neta de José Bastos. Atuando a mais de 30 anos do mercado do porcelanato e da cerâmica, a empresa exporta para países como Estados Unidos.

Foto: AURÉLIO ALVES Ana Lúcia Mota, proprietária Cerbras

Congregação Franciscana de Canindé

Dedicada ao trabalho social, a comunidade franciscana do município acolhe romeiros e fieis que visitam o centro de fé e devoção a São Francisco das Chagas, em Canindé. A honraria celebra o movimento franciscano que chegou no Ceará por volta de 1758.