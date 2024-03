Governo do Estado envia projeto para doação do prédio do Acquario para a UFC

Foto: FCO FONTENELE ACQUARIO Ceará será novo campus da UFC

Chegou à Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) nessa quarta-feira, 27, o projeto de lei que autoriza a doação do imóvel do “Acquario do Ceará” para a Universidade Federal do Ceará (UFC). Medida foi assinada pelo governador Elmano de Freitas (PT) e segue para deliberação da Parlamento. Hoje inutilizado, o espaço do Acquario abrigará um novo campus da UFC.

No projeto, é justificado que o novo espaço “possibilitará a integração da Universidade, do Poder Público e das comunidades que habitam a região, com a criação de um espaço interativo”.

Foi aprovado o regime de urgência do projeto de lei no plenário e seguiu para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), mas foi solicitado um pedido de vista pelo deputado estadual Sargento Reginauro (União Brasil).

Denominado Campus Iracema, a previsão é de que sejam abrigados cursos do Instituto de Ciências do Mar (Labomar) e do Centro Tecnológico de Ciências Naturais (CTCN). Além disso, segundo apurado pelo O POVO, devem ser criadas duas novas graduações: Turismo Ecológico e Meteorologia.

O projeto do Acquario foi apresentado há 14 anos pelo então governador Cid Gomes e nunca foi finalizado. A intenção era de que o equipamento impulsionasse o turismo no Ceará.

O acordo do Governo do Estado com a UFC foi firmado 29 de dezembro passado e foi criticado pelo setor do turismo, o qual alegava à época que a substituição do Acquario deveria ser por outro equipamento que beneficiasse o setor.

Sobre o funcionamento na Universidade, o reitor Custódio Almeida disse ter firmado compromisso com o Ministério da Educação para que a obra seja considerada prioritária. "Sou ambientalista. Sou contra peixe preso em aquário, no máximo para pesquisa que é o objetivo do Labomar, mas não para entretenimento", comentou, ainda, o reitor no fim do ano passado.