Homem é preso apontado como mandante da morte de diretor de escola indígena em Caucaia

Foto: Arquivo pessoal Geraldo Tapeba era diretor de escola índigena em Caucaia

Um homem de 26 anos foi preso nessa quarta-feira, 27, apontado como mandante da morte do diretor de uma escola indígena na cidade de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O crime aconteceu no dia 4 de março deste ano.

De acordo com a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), a prisão temporária do suspeito aconteceu no bairro Pedreira, em Caucaia. Além da prisão, os policiais apreenderam celulares com o homem. Suspeito também é apontado como chefe de um grupo criminoso com atuação na RMF.

No dia do crime, Geraldo Tapeba, de 41 anos, foi atingido por disparos de arma de fogo em via pública. Ele era professor e diretor da Escola Indígena Narcísio Ferreira Matos.

A vítima chegou a ser socorrida e levada a uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos.

Investigadores do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP), da Delegacia Metropolitana de Caucaia, identificaram o suspeito que seria o mandante do crime. Ainda segundo a PC-CE, o suspeito já responde por crimes de receptação.

Os policiais seguem com as investigações do caso, com o objetivo de prender os executores, que já foram identificados, e apurar a motivação do crime.

“A motivação em si não está sedimentada. A Polícia Civil vem atuando em diversas prisões na região. Uma semana antes da morte deste indígena, ocorreram diversas prisões, inclusive do antigo chefe da facção que ali dominava. Mas não dá para dizer que isso tem alguma relação”, afirma Fernando Sales, delegado do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Metropolitana de Caucaia.