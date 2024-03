Incêndio atinge prédio em construção no Recife

Foto: Cortesia / via JC Online PRÉDIO em construção no bairro da Torre, no Recife, pega fogo

Na noite desta quinta-feira, 28, por volta das 20h05min, a cobertura de prédio em construção na Torre, Zona Oeste do Recife, foi alvo de um incêndio. As chamas estão se alastrando pelos outros andares do edifício.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar de Pernambuco já se encontram no local e estão isolando a área.

O prédio fica na esquina das ruas Real da Torre com Padre Anchieta. Segundo informações apuradas pelo JC Online, parceiro do O POVO via Rede Nordeste, a energia dos prédios ao redor do edifício em construção foram desligadas e os imóveis estão sendo desocupados.

Em nota, os bombeiros apontaram que foram enviadas quatro viaturas ao local, duas para combater o incêndio, uma plataforma e uma de comando operacional. Até o momento não foram registradas vítimas.



gente!!!! acabei de gravar da janela do meu quarto. tava tomando banho quando vi o clarão. pic.twitter.com/A88jvZfZ7T — daniel (@anjodfogo) March 28, 2024

Governadora de Pernambuco se posiciona



No X, o antigo Twitter, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, afirmou estar acompanhado a atuação dos bombeiros para conter o incêndio.

"Acompanhando junto às forças de segurança pública a situação do prédio em construção que está em chamas, no bairro da Torre, no Recife. O Corpo de Bombeiros está atuando no local, e cuidando para que todas as pessoas que moram na área fiquem seguras", publicou a gestora estadual.

Do JC Online