Defesa Civil alerta para riscos maiores

Foto: Camila Magalhães/O POVO CBN Desabamento não deixou feridos, porém parte da estrutura atingiu uma viatura que estava no local

As chuvas registradas em Fortaleza entre a noite de sexta-feira, 29, e as primeiras horas do sábado, 30, ocasionaram risco de desabamentos, alagamentos e queda de árvores. Em nota enviada ao O POVO, ontem, a Defesa Civil da Capital cearense informou que o plantão noturno atendeu a duas ocorrências por riscos de desabamento de imóveis.

Sem gravidade, os casos foram registrados nos bairros Barroso e Jacarecanga. O órgão não divulga os endereços nem imagens dos sinistros.

"Uma força-tarefa formada pelas secretarias municipais da Segurança Cidadã, Gestão Regional, Conservação e Serviços Públicos e demais autarquias, está atuando como forma de diminuir os impactos das chuvas na cidade", informa trecho da nota.Para acionar a Defesa Civil, basta ligar para o telefone 190. Os agentes trabalham em regime de plantão 24 horas.

Já a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), registrou sete pontos de alagamento, três colisões e duas quedas de árvores durante o período. Nenhuma morte foi registrada. Relativo a Fortaleza, o Corpo de Bombeiros não registrou sinistros. Contudo, foram nove cortes de árvores realizados no Estado entre a sexta e a manhã deste sábado. Os municípios de Sobral, Morada Nova e Guaramiranga registaram dois salvamentos cada. As demais situações aconteceram em Quixadá, Limoeiro do Norte e Meruoca.

Depois de registrar o primeiro dia sem chuva após 26 dias ininterruptos, Fortaleza registrou precipitações neste sábado. No posto Fundação Maria Nilva Alves, no bairro Sapiranga, foi observada precipitação de 40 milímetros (mm).A segunda maior foi registrada no posto Pici, com 25 mm. Já no posto Castelão, o registro foi de 14,8 mm. Enquanto no posto Defesa Civil de Fortaleza, o acumulado ficou em 2 mm. No posto Caça e Pesca não foi observada precipitação.