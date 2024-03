Morre Darival Bringel, ex-presidente da Unimed do Ceará

Foto: Aurélio Alves Darival Bringel tinha 77 anos e lutava contra câncer

Morreu ontem o cofundador e presidente da Unimed Ceará, Darival Bringel de Olinda, aos 77 anos, que tratava um câncer desde 2021. As informações foram confirmadas ao O POVO pela assessoria de comunicação da Unimed Ceará. O sepultamento do corpo aconteceu ontem, no Cemitério Parque da Paz.

Médico especialista em pneumologia, Darival Bringel é formado pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Ele já esteve na presidência da Unimed Fortaleza por três mandatos. As obras do edifício sede da empresa e do Hospital Regional Unimed ocorreram durante sua gestão.

Nascido em Saboeiro, no Ceará, Darival também atuou como Diretor de Mercado e Marketing da Confederação das Unimeds Norte/Nordeste e Conselheiro da Unicred Fortaleza - Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Médicos de Fortaleza. Além disso, integrou o Conselho de Administração do segmento Saúde da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) - Seção Ceará.Ele ainda ocupou os cargos de Membro do Conselho Fiscal da Unimed do Brasil; Superintendente da Federação das Unimeds do Estado do Ceará; Membro do Conselho Diretor de Ética da OCB/CE; Diretor Financeiro da Unicred Fortaleza; Vice-Presidente e Diretor Comercial Financeiro da Federação das Unimeds dos Estados do Norte/Nordeste. (Thays Maria Salles)