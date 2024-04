Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CE, BRASIL,10.04.2023: 50 anos do centro de turismo do Ceará, antiga Emcetur.

O Centro de Turismo do Ceará (Emcetur) completa hoje 51 anos de existência. O prédio, que já foi a Cadeia Pública de Fortaleza, mantém a estrutura das celas antigas onde atualmente funcionam as lojas de artesanato e alimentos típicos do litoral, serras e sertão cearenses.

A Emcetur é administrada pela Secretaria de Turismo do Ceará e abre diariamente na rua Senador Pompeu, 350, no Centro de Fortaleza.