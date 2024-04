Ação conjunta no Ceará prende padre suspeito de crimes sexuais cometidos no RJ

Foto: Reprodução/ TV Canção Nova O padre era conhecido por apresentar o programa Mulheres de Fé na TV Canção Nova

Conhecido por apresentar o programa “Mulheres de Fé”, da TV Canção Nova, e ex-reitor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ), o padre Alexandre Paciolli foi preso na manhã desta quinta-feira, 4, em uma residência no bairro Meireles, em Fortaleza.

A operação aconteceu após denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) contra o clérigo pelos crimes de estupro de vulnerável e importunação sexual contra uma mulher na cidade de Nova Friburgo, na região Serrana do Rio, em agosto de 2022 e janeiro de 2023.

O padre foi capturado em uma ação conjunta da Promotoria de Investigação Penal de Nova Friburgo, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Nova Friburgo e a Delegacia de Narcóticos (Denarc), da Polícia Civil do Estado do Ceará.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que “uma investigação minuciosa da Polícia Civil dos Estado do Ceará (PCCE) e da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCRJ) resultou na localização e prisão de um líder religioso, de 55 anos, investigado por crimes de estupro de vulnerável e importunação sexual”.

A nota informou que o suspeito se aproveitava de seu ministério e da vulnerabilidade das vítimas para cometer os crimes.

“Com a ordem judicial em mãos e após a troca de informações entre as equipes da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Friburgo da PCRJ, responsável pelas investigações, e da Delegacia de Narcóticos (Denarc), unidade especializada da PCCE, o homem foi preso em um imóvel em Fortaleza”, diz a nota da SSPDS enviada ao O POVO.

Após a captura, ele foi conduzido para a Delegacia de Narcóticos (Denarc), onde a ordem judicial expedida em Nova Friburgo foi cumprida. O padre está à disposição das autoridades.

Conforme o portal G1 RJ, o MPRJ informou que a Arquidiocese do Rio de Janeiro já havia recebido diversas denúncias de abusos sexuais cometidos por Alexandre Paciolli, além do curso de outras investigações por outras comarcas do Rio de Janeiro.

"No que tange ao caso ocorrido em Nova Friburgo, o padre, se utilizando da ingenuidade e da fé da vítima, sob o pretexto de estar sentido fortes dores, passou a praticar atos libidinosos com a vítima, que, tendo o denunciado como seu sagrado protetor, não conseguiu oferecer resistência", diz a nota do MPRJ.