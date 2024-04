Enel e o apagão no fim do túnel

Foto: Beach Park/Divulgação Beach Park

Uma semana que começa com o setor turístico contabilizando os prejuízos da Semana Santa em razão da falta de luz no Cumbuco, Beberibe e Guaramiranga, e encerra com o Beach Park, o maior parque aquático da América Latina, suspendendo um dia de operação por danos às instalações elétricas, mesmo tendo gerador, diz muito sobre a qualidade do serviço prestado pela Enel no Estado e como o País lida com isso.

Não há o que se falar apenas em "falhas pontuais", quando a empresa lidera há pelo menos três anos o ranking de queixas dos consumidores no Procon Fortaleza. Ou quando o volume de multas aplicadas nos últimos dois anos pelo Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon-CE) e a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) ultrapassa a casa dos R$ 71,1 milhões no Estado e apenas uma parte deste montante é quitada, conforme mostrou reportagem do O POVO.

São indicativos de que, para além de uma ineficiência operacional da Enel, há uma leniência do poder público em fazer valer o que diz o contrato de concessão.

E isso tem um preço que ultrapassa o peso no bolso da dona Maria, que perdeu a geladeira por conta das frequentes oscilações de energia. Está trazendo prejuízos de forma mais ampla para a economia. Não se trata apenas do aspecto financeiro, há um impacto também na imagem do Ceará em razão de um cenário de insegurança elétrica que está se formando.

Afinal, quem quer ficar em um hotel às escuras em pleno Réveillon? Ou como a indústria leiteira pode garantir o ritmo de produção se, de forma cada vez mais frequente, milhares de litros de leite precisam ser jogados fora porque o produto não teve condições de ser armazenado corretamente por falta de energia?

É preciso uma posição mais firme - da nova direção da empresa e dos governos - para que a população e a economia não fique à mercê de apagões.