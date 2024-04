País registra o recorde de mortes por dengue

Foto: Paulo Pinto/ Agência Brasil Estado do Rio de Janeiro registra primeiros casos de dengue tipo 3

O Brasil quebrou ontem o recorde histórico de mortes por dengue. Conforme o Painel de Arboviroses do Ministério da Saúde, até as 18h foram 1.116 óbitos confirmados pela doença e havia outros 1.807 em investigação. O número de casos prováveis é de 2.963.994.

Trata-se do maior número da série histórica, iniciada em 2000 - anteriormente, o maior registro era de 1.094 mortes, no ano passado. Praticamente 1 em cada 5 óbitos ocorreu no Estado de São Paulo - foram 221 mortes em decorrência da dengue até domingo, segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES).

Só nas 13 primeiras semanas de 2024, o Estado já se aproxima do número total de óbitos contabilizados em todo o ano de 2023 (291). E há 495 mortes em investigação.

Ontem, Nísia Trindade falou que o governo busca ampliar a oferta da vacina da Takeda com a Fiocruz. Já o imunizante nacional, do Instituto Butantan, deve ser analisado pela Anvisa em setembro.