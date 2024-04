Homenagens e saudades marcam missa de sétimo dia de Alan Neto, eterno Trem Bala

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL 10-04-2024: Missa de 7º dia de Alan Neto. (Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo)

Os familiares, amigos e fãs de Alan Neto puderam, nesta quarta-feira, 10, saudar e homenagear o eterno Trem Bala, que faleceu há uma semana, na quarta-feira, 3, em decorrência de complicações por uma cirurgia, após acidente doméstico.

A Paróquia São Vicente de Paulo, localizada na Avenida Desembargador Moreira, estava lotada, em um ambiente repleto de saudades do jornalista. O seu irmão e, também, profissional da imprensa, Sérgio Ponte, afirmou que a falta, após oito dias, segue grande.

“Oito dias depois, a saudade é imensa, a dor é profunda. Não só eu, mas a família inteira Sou grato a todos que falaram bem do Alan profissionalmente e como pessoa. Ele faz a falta a todos nós, do futebol cearense e família”, pontuou o radialista, integrante da bancada do Trem Bala.

Ao longo da celebração, os familiares mais próximos ficaram posicionados na primeira fileira da igreja e a emoção foi grande, do começo ao fim. A parte final foi reservada para os discursos.



Sua filha, Alana Rodrigues, salientou a falta do pai e prometeu seguir todos os conselhos que lhe foram dados em vida – Alan costumava chamar Alana de “lorinha gotinha d´água”.

Além disso, aproveitou a ocasião para agradecer a todo o corpo médico do Hospital Antônio Prudente, onde Alan esteve internado.

A neta, Júlia, a quem chamava Júlia “xerim”, esteve a todo o momento ao lado da mãe e da vó. Muito emocionada, a autora do áudio “I love you, Ferrão”, não escondeu a tristeza e a saudade do avô.

Esposa de Alan há 58 anos, Ivanilde Rodrigues, mais conhecida como Bette Davis, expressou toda sua gratidão aos presentes e ao marido. Ivanilde relembrou momentos da vida que passou com Alan, como o dia do seu casamento, onde a própria relatou que sua sogra disse que ela estava se casando com seu melhor filho.

Ao final da celebração da esperança, a família de Alan recebeu abraços e todo carinho daqueles que faziam presentes.