Iza está grávida do seu primeiro filho com o jogador Yuri Lima

Foto: Reprodução/ Instagram Iza e Yuri estão esperando o primeiro filho do casal

A cantora Iza e o jogador de futebol Yuri Lima estão esperando o primeiro filho. A informação foi divulgada com exclusividade nesta quarta, 11, para a revista Glamour durante os bastidores da edição de maio, que trará "Iza & baby" na capa. O casal está junto desde janeiro de 2023.

A artista, que já está entrando no seu terceiro mês de gestação, afirmou estar em êxtase com a notícia e com esse novo capítulo da sua vida.

“Sempre tive o sonho de ser mãe. É uma coisa que faz parte da minha vida, não sei muito bem o porquê. Mas me acho extremamente maternal com a minha equipe, minha família, meus amigos", disse à revista.

No Instagram, a cantora revelou que fará uma live nesta sexta, 12, contando mais informações sobre a gravidez.

O jornalista Léo Dias também divulgou a informação revelando que Iza pediu para manter a gestação em segredo e assim respeitar o tempo do bebê e do casal.

"Ela falou: 'Estou com ele e estamos grávidos. Pode segurar essa notícia pelo bem do nosso filho ou nossa filha?' Ontem ela me procurou agradecendo muito por termos esperado", disse o colunista.