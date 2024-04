Justiça Militar celebra 216 anos e entrega medalhas para autoridades

Foto: João Paulo Biage MINISTRO Lourival Carvalho Silva, general do Exército e ministro do STM, ao lado da presidente do Grupo de Comunicação O POVO, Luciana Dummar

Órgão judiciário mais antigo do Brasil, a Justiça Militar da União (JMU) completou 216 anos nesta quarta-feira, 10 de abril. A cerimônia, promovida pelo Superior Tribunal Militar (STM), ocorreu no Clube do Exército, em Brasília, e foi celebrada com a entrega das medalhas da Ordem do Mérito Judiciário Militar (OMJM). A comenda é dividida em três graus: Grã-Cruz, Alta Distinção, Distinção e Bons Serviços.

A mais alta homenagem é a Grã-Cruz, que foi recebida por duas autoridades, no evento: o ministro do Supremo Tribunal Federal Cristiano Zanin e o procurador-Geral da República, Paulo Gonet Branco. Já a presidente institucional do Grupo de Comunicação O POVO, Luciana Dummar, recebeu a medalha no grau Distinção e Bons Serviços.

"Acho que o Brasil passa por um momento de diálogo. O que vi hoje, quando recebi a medalha da Ordem do Mérito Judiciário Militar, foi uma integração de poderes. E fiquei muito feliz em receber a honraria do Superior Tribunal Militar. Vi o esforço do ministro-presidente Joseli Parente Camelo, muito afável, com as personas todas, conciliando. Senti um outro Brasil neste momento. Ver o STM dando esse passo me dá esperança”, avaliou Luciana.

Ao todo, o STM agraciou 308 pessoas, entre autoridades dos Três Poderes, militares das Forças Armadas, servidores da Justiça Militar da União e pessoas da sociedade que prestaram relevantes serviços à Justiça Militar.

“São 216 anos da existência da Justiça Militar. Ultrapassamos todo o Período Imperial, todo o Período Republicano e temos jurisdicionamento ininterrupto, o que nos faz ter muito orgulho. Somos os grandes responsáveis pela disciplina e hierarquia das Forças Armadas”, disse o presidente do STM e chanceler da Ordem do Mérito Judiciário Militar, ministro Francisco Joseli Parente Camelo.

Alguns convidados não puderam marcar presença e receber a medalha. Foram os casos do ministro do STF, Flávio Dino, do vice-presidente, Geraldo Alckmin, do governador do Ceará, Elmano de Freitas, e do ministro da Educação, Camilo Santana. Todos eles justificaram as ausências e vão receber as comendas em outra oportunidade.