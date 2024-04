Codevasf terá concurso público com 61 vagas de nível superior

Foto: Reprodução/ Pedro Guerreiro/ Ag. Pará Concurso da Codevasf terá 61 vagas de preenchimento imediato e formação de cadastro de reserva

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) vai realizar concurso público para preenchimento de 61 vagas de nível superior e formação de cadastro de reserva. Veja abaixo mais detalhes

O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Produção de Eventos (Cebraspe) será a banca organizadora do certame. Com a assinatura do contrato firmada nesta semana, o próximo passo é a elaboração do edital, definição do cronograma e dos demais atos preparatórios para a seleção, previsto para publicação no mês de maio.

De acordo com a Codevasf, a nova seleção atenderá à necessidade de novas contratações para as áreas de formação cujas filas foram finalizadas no último concurso público, realizado entre 2020 e 2021, além da demanda por áreas de formação não contempladas naquele certame, que permanece vigente.

Concurso Codevasf: saiba onde terá provas

As provas serão realizadas nas seguintes cidades:

Brasília (DF)

Montes Claros (MG)

Bom Jesus da Lapa (BA)

Petrolina (PE)

Maceió (AL)

Teresina (PI)

São Luís (MA)

Goiânia (GO)

Palmas (TO)

Macapá (AP)

Belém (PA)

Quando foi o último concurso?

O último edital do concurso Codevasf foi publicado em 2021, quando foram ofertadas 91 vagas para os cargos de Analista em Desenvolvimento e Assessor Jurídico, que exigem formação de nível superior. O salário inicial para este cargo é de R$ 8 mil.

O que é a Codevasf?

Criada pela Lei nº 6.088/1974, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) é uma empresa pública federal, vinculada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), que tem como missão “promover o desenvolvimento regional de forma integrada e sustentável nas bacias hidrográficas, contribuindo para a redução das desigualdades”.

A companhia possui sede em Brasília e mantém 16 superintendências regionais em sua área de atuação, que alcança 36,6% do território brasileiro, onde estão situados 2.688 municípios.

A empresa executa políticas públicas nas áreas de infraestrutura, segurança hídrica, agricultura irrigada, revitalização de bacias hidrográficas e economia sustentável.

