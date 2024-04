Vulcabrás, no Ceará, consegue R$ 100 milhões no BNDES para exportação

Foto: Barong House/divulgação Vulcabras - expansão Horizonte

A fábrica Vulcabrás no Ceará conseguiu financiamentos de R$ 100 milhões voltado para exportação. A unidade fica em Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

O crédito é para duas operações do segmento de vestuário, com spread reduzido em até 60% da linha do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) Exim Pré-embarque.

Spread é a diferença financeira entre o que o banco paga a um investidor para obter os recursos e o que ele cobra para emprestar esses mesmos recursos.

E a redução dessa diferenciação foi definida ainda em 22 de fevereiro deste ano pelo banco.

Somente nesta linha de financiamento, o orçamento total era de R$ 2 bilhões. Segundo o BNDES, em apenas cinco dias, todos os recursos foram utilizados.

E mais especificamente o Exim Pré-embarque é definido como um produto voltado a empresas brasileiras na produção de bens destinados à exportação.

Os recursos são recebidos pelo cliente no Brasil, com o compromisso de comprovar a exportação dos produtos posteriormente.

Além disso, a amortização do financiamento é feita diretamente com o agente financeiro repassador ou com o próprio BNDES.

“O financiamento às exportações de empresas brasileiras é uma ação estratégica do BNDES no governo do presidente Lula, porque fortalece a indústria nacional, torna ela competitiva no mercado internacional e gera empregos dentro do país”, frisou o diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do BNDES, José Luís Gordon.

