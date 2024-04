Vai faltar água em Fortaleza e RMF nesta quarta; veja bairros

Foto: AURÉLIO ALVES Desabastecimento de água afetará Fortaleza, Maracanaú, Eusébio, além de parte de Caucaia, Pacatuba, Maranguape e Itaitinga

Fortaleza, Maracanaú, Eusébio e partes de Caucaia, Pacatuba, Maranguape e Itaitinga vão ficar sem água nesta quarta-feira, 17, das 5h às 19 horas. De acordo com a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), a interrupção acontece para viabilizar o serviço de interligação do novo trecho da adutora do macrossistema de água da Capital.

"O objetivo do serviço é garantir a duplicidade de abastecimento do sistema que abastece as zonas norte e leste de Fortaleza. Dessa forma, a companhia otimizará o abastecimento e a continuidade da distribuição de água", destacou órgão em comunicado.

A empresa frisou ainda que, devido ao abastecimento funcionar por pressão, áreas elevadas ou que são distantes da estação de tratamento de água devem ter o "restabelecimento total do equilíbrio do sistema em até 24 horas após a conclusão dos serviços".

"Durante esse período, a Cagece orienta a população que a água reservada seja consumida privilegiando o consumo humano e as atividades essenciais. Cabe destacar que alguns imóveis poderão sentir o desabastecimento e outros não, a depender de fatores como capacidade da caixa d’água, reservatórios de bairro etc", pontuou instituição.

Dúvidas ou mais informações podem ser direcionadas para os canais de atendimento da companhia, como a Central de Atendimento (0800.275.0195), o aplicativo Cagece App (disponível para Android e iOS) ou por meio da Gesse, assistente virtual que atende no portal da companhia (www.cagece.com.br)

Veja os bairros que serão afetados:

Fortaleza e RMF