Ceará tem mais de 44,9 mil trocas de operadoras de telefonia em três meses

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil - EBC É o que afirma o relatório trimestral da Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicações (ABR Telecom)

No Ceará, foram realizadas 44,95 mil trocas de operadoras de telefonia neste primeiro trimestre de 2024 (janeiro a março). É o que afirma o relatório trimestral da Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicações (ABR Telecom).

Segundo a entidade, cerca de 13% solicitações foram feitas por usuários de telefones fixos enquanto os 87% restantes se referiam à troca de telefones móveis.

A portabilidade numérica começou a ser instituída gradativamente nos 67 DDDs em operação no País desde setembro de 2008.

Assim, desde a sua implementação, o Ceará já realizou 1,98 milhão de transferências entre operadoras. Destas, 490,25 mil (25%) foram efetivadas por usuários de telefones fixos e 1,49 milhão (75%) pelos de telefones móveis.

Em relação ao Brasil, já foram realizadas 91,56 milhões de transferências desde 2008 até o dia 31 de março de 2024. São 22,65 milhões (25%) de migrações por usuários de telefones fixos e 68,91 milhões (75%) a partir de iniciativa de titulares de números de terminais móveis.

Além disso, durante o primeiro trimestre deste ano, em todo o território nacional, 1,5 milhão de portabilidades numéricas foram concluídas.

As solicitações para transferências de operadoras de telefones fixos respondem por 336,46 mil (22%) e as trocas no serviço móvel por 1,16 milhão (78%).

Somente é possível fazer a portabilidade em um mesmo tipo de serviço. Ou seja, o consumidor só pode pedir portabilidade de fixo para fixo e de móvel para móvel.