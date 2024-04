Dois PMs são alvo de sequestro de bens avaliados em R$ 3,4 milhões

Foto: divulgação/PCCE Operação contra lavagem de dinheiro é realizada pela PCCE

A operação "Exaurimento", da Polícia Civil do Ceará, resultou no cumprimento de seis mandados de busca e apreensão, além do sequestro de veículos, sete mandados de sequestro de imóveis e o bloqueio de contas bancárias e investimentos, um somátório de R$ 3,4 milhões.

Os alvos são dois policiais miliares de 32 e 48 anos de idade. A ação foi registrada na terça-feira, 16, em Fortaleza, nos bairros Cambeba, Cidade dos Funcionários e Parque Santa Maria. Um dos alvos teria movimentado R$ 2 milhões em um trimestre.

De acordo com as informações da PCCE, a condução da investigação foi realizada por meio da Delegacia de Combate aos Crimes de Lavagem de Dinheiro (DCLD) do Departamento de Recuperação de Ativos (DRA). A Coordenadoria de Inteligência (Coin) e o Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) também participaram.

Os dois policiais militares foram condenados a 60 anos de prisão. A investigação mostrou que eles estavam desfrutando de um patrimônio incompatível com as capacidades financeiras. Ambos estão afastados das atividades laborais. Entre os bens sequestrados existiam imóveis do tipo quadriplex, terrenos em condomínios, galpão onde funciona academia de musculação.