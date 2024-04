Fortaleza passa a contar com serviço dos Correios de entrega no mesmo dia

Foto: Samuel Setubal SEDEX Hoje é válido para entregas com origem e destino na mesma cidade

Fortaleza entrou no rol de cidades que passam a ter o serviço dos Correios de entrega de encomendas no mesmo dia. O Sedex Hoje está disponível para clientes com e sem contrato para envios com origem e destino na cidade.

Veja abaixo quais as agências de Fortaleza habilitadas para oferecer o serviço.

Na prática, postagens realizadas até 15 horas nas agências habilitadas têm entrega garantida até 23 horas do mesmo dia. O serviço custa a partir de R$ 12,43.

Clientes de contrato contam ainda com condições especiais, como postagem em horário estendido, inclusive aos sábados, domingos e feriados. Além da possibilidade de fazer o acompanhamento em tempo real e a interação entre destinatário e entregador.

De acordo com os Correios, as regiões de entrega em Fortaleza contemplam atualmente quase 2.400 logradouros em 24 bairros da cidade.

No Brasil, o serviço é ofertado em cidades de Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

Confira quais as agências habilitadas para postagem de Sedex Hoje em Fortaleza:

AC Alencarina - Av. Oliveira Paiva, 2800 - Cambeba

AC Messejana - R. Joaquim Felício, 266 - Messejana

AGF Cajazeiras - Av. Frei Cirilo, 4290 - Messejana, Fortaleza - CE, 60840-974



AGF Maraponga - R. Francisco Glicério, 290 - Maraponga,



AGF João XXIII - Av. Augusto dos Anjos, 489 - Parangaba



AGF Pamplona- R. Barão de Aratanha, 971 - José Bonifacio



AGF José Bonifácio - Av. Aguanambi, 674



AGF Pajeú - R. do Pocinho, 20 - Centro



AGF Meireles - Av. Dom Luís, 880





