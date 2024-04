Homem rouba caminhão e provoca acidente no Cais do Porto durante a fuga

Foto: FÁBIO LIMA UM tanque apresentou vazamento após a colisão

Um assalto a um motorista de caminhão, na madrugada de ontem, 17, acabou em acidente no Cais do Porto, em Fortaleza. Um homem teve o caminhão-tanque levado por um suspeito que, ao fugir, acabou colidindo em uma árvore e em outro caminhão que estava estacionado.

O suspeito do assalto, de 32 anos, chegou a ficar em cima da cabine do caminhão-tanque roubado quando a Polícia chegou. Conforme informações do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), acionado para a ocorrência, o homem recebeu ajuda para descer e, por apresentar escoriações, foi levado a uma unidade de saúde.

Segundo Vanderley Farias Braga, motorista do caminhão roubado, o assaltante o abordou, o tirou da cabine e, ao sair dirigindo o veículo, perdeu o controle e colidiu. O suspeito ainda teria conduzido o veículo por cerca de quatro quilômetros após o assalto.

O motorista do veículo estacionado, identificado como Maurício Alexandre, estava dormindo na cabine do caminhão quando a colisão aconteceu. A vítima sofreu escoriações na face e chegou a levar cinco pontos na testa.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE), que foi acionada ao local e atendeu a ocorrência por volta das 2h20min, informou que o suspeito também estava com lesões e foi encaminhado ao Instituto Dr. José Frota (IJF), onde permanece sob escolta policial. O nome do suspeito não foi revelado.

Na colisão, estavam envolvidos um caminhão - roubado - com tanque de transporte de combustível, mas que estava vazio, e um caminhão - o que estava estacionado - com dois tanques de transporte carregados com biodiesel não inflamável. Com a batida, houve fissura em um dos tanques e vazamento do líquido.

Devido ao vazamento, o CBMCE foi acionado. O local foi sinalizado e isolado e, segundo os Bombeiros, possibilidades de fontes de ignição foram afastadas.

Os agentes também orientaram todas as pessoas próximas ao local para se afastarem. Apesar de o líquido não ser inflamável, poderia causar irritações ou reações desconfortáveis, caso inalado ou em contato com os olhos e a pele.

Os caso foi apresentado no 2° Distrito Policial, onde as duas vítimas compareceram e prestaram depoimento. Um inquérito por roubo foi instaurado na Delegacia.