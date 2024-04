Dia D de vacinação contra gripe em Fortaleza será neste sábado

Foto: Divulgação Secretaria de Saúde de Fortaleza/ Tainá Cavalcante CAMPANHA teve início em 11 de março

Será realizado no próximo sábado, 20, o dia D de vacinação contra a gripe em Fortaleza. A ação promovida pela Prefeitura vai acontecer em 134 postos de saúde de várias regiões da Capital, entre as 9 horas e as 16h30min.

O objetivo da ação é vacinar primeiramente a população considerada grupo de risco para influenza: idosos acima de 60 anos e crianças entre 6 meses e 6 anos. Gestantes e puérperas também são prioridade e podem se dirigir aos pontos de imunização.

Além dos grupos já mencionados, também estão aptos a receber o imunizante, grupos indígenas, professores do ensino básico ou superior, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, forças de segurança e salvamento, forças armadas, pessoas em situação de rua, trabalhadores da saúde dos serviços públicos e privados, população penitenciária, adolescentes sob medidas socioeducativas entre 12 e 21 anos, funcionários do sistema penitenciário e pessoas com doenças crônicas.

Para a vacinação é necessário documentos comprobatórios como crachás com fotos, contracheques, exames e receitas médicas.

Campanha de imunização de 2024

A campanha de imunização em Fortaleza teve início no dia 11 de março. Segundo informações da Secretaria de Saúde da Capital, da data inicial até 10 de abril, 107.638 doses do imunizante foram aplicadas no público-alvo. A vacina protege contra os vírus influenza A (H1N1 e H3N2) e B (Haemophilus Influenza).

Até a primeira quinzena de abril, Fortaleza recebeu aproximadamente 300 mil doses de vacina. O grupo prioritário tem cerca de 940 mil pessoas. Em 2023, foram aplicadas em Fortaleza 707.519 doses da vacina contra a influenza, atingindo 66% do público-alvo.

Outras vacinas disponíveis em Fortaleza

Nos locais de vacinação também serão ofertados outros imunizantes que fazem parte do calendário nacional, além do imunizante contra a Covid-19, que segue disponível para bebês, crianças, adolescentes, adultos e idosos.

Vacinas disponíveis para crianças

BCG;

Hepatite B;

Poliomielite (VIP – inativada e VOP - atenuada);

Rotavírus;

Pentavalente;

Pneumocócica 10;

Meningocócica C (conjugada);

Febre Amarela;

Tríplice Viral (sarampo, caxumba, rubéola);

Varicela;

Hepatite A;

Tríplice Bacteriana (difteria, tétano e coqueluche);

Papilomavírus humano (HPV) .



Vacinas disponíveis para adolescentes

Hepatite B;

Dupla bacteriana (difteria e tétano);

Tríplice Viral (sarampo, caxumba, rubéola);

Papilomavírus humano (HPV);

Meningocócica ACWY (conjugada), conforme esquema vacinal.