Escritora Roseana Murray recebe alta 13 dias após ser atacada por cães

Foto: Divulgação A escritora Roseana Murray foi atacada por cachorros em Saquarema, Rio de Janeiro

Após 13 dias internada, a poeta carioca Roseana Murray, vítima do ataque de três cachorros da raça pitbull no último dia 5 em Saquarema, teve alta hospitalar nesta quinta-feira, 18. Ela foi homenageada pela equipe do Hospital Estadual Alberto Torres quando saía do quarto onde estava.

Por conta da severidade do ataque, a escritora precisou amputar um braço e uma das orelhas. “Para começar, eu tenho que aprender a escrever com a mão esquerda. Isso, para mim, é o mais importante. Eu vou ter que aprender muitas coisas, vou ser aluna de novo”, disse Roseana ao G1 Rio de Janeiro.

Em sua estadia no Centro de Terapia Intensiva (CTI), chegou a escrever um poema, publicado em suas redes sociais. Veja:

Com suas asas feitas

de alguma coisa que não conhecemos.

Varreu como varrem ruas e praças.

Juntou tudo em suas mãos,

soprou, soprou, soprou."','nm_citno':'Poema escrito por roseana na CTI','width':'180','height':120,'cd_tetag':'103076','align':'Left','js-changed':'1','id_tetag_tipo':7}">

A escritora agradeceu aos profissionais de saúde que cuidaram dela durante estes dias.

"Posso falar desse hospital, foi uma das coisas mais importantes da minha vida. Fiquei internada em bons hospitais, muitas cirurgias na minha vida. Nunca tinha sido internada em hospital do SUS e realmente nunca tinha conhecido nada igual, nada, em matéria de amor, carinho, organização. Tudo está acoplado em alguma coisa, uma imensa colmeia, estou me sentindo uma abelha rainha", relatou.

Escritora foi homenageada pela equipe de saúde

Os funcionários da unidade de saúde onde Roseana estava internada fizeram uma homenagem a ela. Vestindo a camisa com a frase “lute como uma poeta”, comemoraram a alta da paciente.

"Era uma grande quantidade de lesões. Acho que o pensamento positivo dela fez a diferença. A gente vai acompanhá-la pelo menos uma vez por semana aqui", disse o cirurgião plástico Thiago Glenn.

A família exaltou ainda a positividade de Murray ao passar por essa fase. "Acho que não tem nenhuma palavra no dicionário que possa traduzir tanta emoção. A força dela é inimaginável", disse a irmã da escritora, Evelyn Klingerman.