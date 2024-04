Quatro personalidades são homenageadas e recebem Medalha Iracema

Foto: AURÉLIO ALVES ENTREGA da Medalha de Iracema aos quatro homenageados

Parte do ciclo de comemoração do aniversário da Capital, a Medalha Iracema, maior comenda do Poder Executivo Municipal, foi entregue na noite de ontem, 18. Os quatros nomes representam segmentos diversos, mas todos tem em comum a participação no desenvolvimento da Cidade. Foram eles: o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Teodoro Silva Santos; a empresária Maria Consuelo Leão Dias Branco; o arquiteto, compositor e poeta Fausto Nilo, e a bailarina e diretora geral do Instituto Katiana Pena, Katiana Pena Morais.

De áreas diferentes, o momento também teve encontro de histórias, como é característico de Fortaleza. Enquanto discursava, Katiana Pena falou da felicidade de ver seu projeto dando frutos e beneficiando mais de mil crianças no bairro Bom Jardim. Ela fez referência ao seu sobrinho, que a acompanhava da plateia, pintor na M. Dias Branco, que tem Maria Consuelo Leão Dias Branco como presidente do Conselho de Administração.

"É um desejo muito grande que vocês entendam a importância do terceiro setor nas comunidades e nas favelas. Que vocês enxerguem a favela como solução, não como problema. Favela não é problema, favela é solução", disse emocionada.

Em clima descontraído, o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT) brincou sobre realizar mais de "dez mil partos e ter parado de conta" e lembrou que realizou o pré-natal da mãe de Katiana, grávida, esperando justamente a hoje diretora.

O prefeito fez menção também aos homenageados do ano passado, entre eles, a ex-prefeita de Fortaleza, Maria Luiza Fontenele. "Eu brinco com ela, porque sempre que ela está perto de mim, eu quero tirar uma foto e ela diz 'não, sai Sarto, que tu quer aparecer comigo para poder dizer'...Ela é uma graça", disse.

No ano passado, o prefeito foi alvo de um protesto antes de participar de entrevista coletiva. Uma manifestante questionou as políticas da Prefeitura e direcionou críticas ao gestor. Desta vez, o evento foi tranquilo e contou até com a presença de poucos dos aliados políticos de Sarto.