Praia do Futuro está imprópria para banho neste fim de semana; veja outros trechos

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA tem 25 trechos impróprios para banho

Todos os trechos da Praia do Futuro, em Fortaleza, estão impróprios para banhos neste fim de semana. Ao todo, a Capital possui 25 pontos impróprios e apenas oito com condições favoráveis para o banho de mar até o próximo domingo, 21. As informações são do boletim de balneabilidade da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace).

Os demais trechos impróprios monitorados pela Semace estão na região da Praia do Mucuripe, Barra do Ceará, Pirambu, Leste Oeste e a Praia dos Crush, na Praia de Iracema. Os próprios estão localizados na Praia da Sabiaguaba, três no Meireles, dois na Praia de Iracema e um na Praia da Colônia, no Pirambu.

Conforme o boletim da Semace, é importante que o banhista evite tomar banho de mar após a ocorrência de chuvas de maior intensidade. “Nesse episódio, as chuvas contribuem para a deterioração da qualidade das águas das praias carregando uma grande quantidade de esgotos, lixo e outros detritos através de galerias de águas pluviais, córregos e canais de drenagem”, diz o documento.

Além disso, o órgão recomenda evitar nadar ou praticar outros esportes náuticos em locais com manchas de coloração vermelha, marrom ou azul-esverdeada.



“O banho é desaconselhado ao avistar manchas marrons, indicativas de floração de microalgas, até que haja a dispersão da mancha”, orienta.

A Superintendência também destaca a importância de lembrar que ligações clandestinas de esgotos, resíduos ou despejos, sólidos ou líquidos, óleo, graxas e outras substâncias são capazes de oferecer riscos à saúde ou tornar desagradável a recreação. Esses também podem influenciar na qualidade das águas da orla.

Confira os trechos impróprios e próprios para banho neste fim de semana: