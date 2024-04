Azul vai operar voos extras para o Ceará durante férias de julho

Foto: Azul Linhas Aéreas/Arquivo Azul anuncia ligação regional entre Fortaleza e Quixadá, no Sertão Central

O Ceará terá 34 novos voos extras ofertados pela Azul Linhas Aéreas durante as férias de julho, período de alta temporada. As conexões serão entre os aeroportos de Campinas, em São Paulo, e Internacional de Fortaleza, na capital cearense.

Segundo a companhia aérea, os voos acontecerão de 3 a 31 de julho, às segundas, quartas, quintas-feiras e domingos.

"Mais de 30 conexões só em uma companhia aérea, o que nos deixa com boas expectativas para o período", avalia Yrwana Albuquerque, secretária do Turismo do Ceará.



Novas rotas

Também durante o período, a Azul Viagens, operadora de turismo da Azul, terá voos dedicados a novas rotas a partir da capital cearense.

Serão 12 voos extras para Belém (PA); 12 para Ribeirão Preto (SP); 22 para Recife (PE); 12 para São José do Rio Preto (SP); além do aumento de frequência com 22 voos extras para Campinas (SP) e 12 para Belo Horizonte (MG).

A Secretaria do Turismo ressalta que os destinos onde a Azul Viagens vai ofertar voos dedicados durante o mês de julho são importantes mercados emissores de turistas para o estado, o que aumenta a expectativa de bom fluxo turístico durante o período.



