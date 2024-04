Greve no Detran: protesto de servidores termina em tumulto

Foto: Divulgação/Sindetran/CE SERVIDORES são atingidos por spray de pimenta para dispersar

Na manhã desta segunda-feira, 22, durante manifestação dos servidores em greve do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), em frente à Arena Castelão, policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar utilizaram spray de pimenta contra os participantes e um dos agentes foi preso e levado ao 16° Distrito Policial (Dias Macêdo).

O protesto, iniciado por volta de sete da manhã, reunia cerca de 70 servidores denunciando a contratação temporária de vistoriadores para atuarem na fiscalização dos veículos, em substituição aos fiscais do Detran. A categoria está em greve desde 3 de abril. O protesto acontecia em frente ao Castelão por estar sendo o local onde estão sendo feitas as vistorias pelos terceirizados.

Os policiais militares teriam lançado o spray de pimenta por não serem atendidos no pedido para saída dos manifestantes do local. Os grevistas denunciaram a ação como "truculenta".

Em vídeos, os agentes do Detran aparecem de braços dados, enfileirados, e recebendo jatos de spray no rosto. Uma servidora, mesmo deitada no chão, também recebeu borrifadas no rosto.

Após a prisão, cerca de 30 manifestantes se deslocaram até a delegacia, na avenida Alberto Craveiro, a poucos metros do estádio. O servidor foi autuado por desacato, teria permanecido cerca de uma hora na delegacia e liberado em seguida.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,22.04.2024: Agente foi liberado após chegada de advogado. Agentes do Detran em greve entram em confronto com a policia militar e um agente é detido por desacato. 16° DP Av. Alberto Craveiro Crédito: FÁBIO LIMA

De acordo com Gabriela Mac Dowell, coordenadora geral do Sindetran-CE, as vistorias que estão sendo realizadas nos carros são "ilegais". A coordenadora destaca que a resolução nº 941, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), obriga que a vistoria de veículos novos deve ser publicizada e realizada em local apropriado.

Além da área do Castelão, as vistorias terceirizadas estão sendo realizadas no pátio do Detran da avenida Juscelino Kubitschek, no Passaré.

A coordenadora afirmou que os componentes obrigatórios não estão sendo avaliados. “Só batem a foto do chassi e do motor, sem verificar os componentes obrigatórios e simplesmente alguém no Detran, lá na Maraponga, autoriza essas vistorias. A cidade poder estar recebendo veículos adulterados”, denunciou ao O POVO.

“A vistoria veicular deve acontecer após um carro ser comprado, transferido ou a placa é trocada para saber se todos os componentes eletrônicos estão corretos, se todo sistema elétrico, pneu, iluminação e freio(estão funcionando)”, destaca a sindicalista.

Em nota, ao O POVO, o Detran/CE informou que direcionou o atendimento de vistorias previamente agendadas para o estacionamento da Arena Castelão, como forma de "assegurar o atendimento à população, considerando a mobilização grevista que está impedindo o acesso às unidades do órgão".

No ato, o órgão acionou a Polícia Militar para os servidores grevistas após eles impedirem o acesso às atividades da entidade no Castelão. O Detran, no entanto, não respondeu se as vistorias dos veículos estão sendo feitas por pessoas terceirizadas, conforme a denúncia dos manifestantes.

Sobre as reivindicações da greve, o Detran disse que as negociações com o sindicato dos servidores somente serão retomadas após o efetivo retorno dos servidores ao trabalho.

“O departamento de trânsito aguarda que os servidores retornem ao trabalho, garantindo assim o pleno funcionamento das unidades e a devida prestação de serviços ao cidadão”, disse o órgão.



Em nota, a Polícia Militar do Ceará confirmou ação de desobstrução da avenida no bairro Castelão. Segundo o texto, "houve resistência física por parte dos manifestantes, sendo necessário o uso progressivo da força, por meio de Instrumento de Menor Potencial Ofensivo (spray de pimenta)".

Confira íntegra da nota da PMCE

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) informa que equipes do Batalhão de Policiamento de Choque foram acionados para realizar a desobstrução de uma via no bairro Castelão, durante a manhã desta segunda-feira (22). No local, um grupo de servidores públicos realizavam uma manifestação. Os grevistas fecharam a entrada com cones e em seguida ocuparam a via, impedindo a entrada de servidores que trabalhavam no local, bem como a operação de vistoria veicular do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), em um posto avançado que está funcionando no estacionamento interno da Arena Castelão.

Foi dada a ordem de desocupar a via, porém houve resistência física por parte dos manifestantes, sendo necessário o uso progressivo da força, por meio de Instrumento de Menor Potencial Ofensivo (spray de pimenta). Na ocasião, um homem de 43 anos, que participava da manifestação, foi conduzido ao 16º Distrito Policial, onde foi autuado por desobediência. Após a ação da Tropa de Choque a ordem foi restabelecida e a operação de vistorias veiculares voltaram à normalidade. Não houve manifestantes ou policiais feridos.

(Com informações da repórter Mirla Nobre)

Atualizada às 14h44min

Conheça os canais do O POVO no WhatsApp



O POVO apresenta seus cinco canais com notícias relacionadas à política cearense; aos acontecimentos do cotidiano; à cobertura esportivas; às pautas econômicas; e às novidades dos famosos e realities.

Confira e clique nos links abaixo para seguir: