Mulher e criança morrem após colisão entre dois carros, em Aquiraz; um dos motoristas estava bêbado

Foto: Whatsapp O POVO Mulher morre e crianças ficam em estado grave após colisão entre dois carros, em Aquiraz

Um homem de 67 anos foi preso em flagrante na noite deste domingo, 21, suspeito de homicídio culposo no trânsito e embriaguez ao volante, após se envolver em um acidente na rodovia CE-040, em Aquiraz. Na situação, dois carros, um Toyota SW4 e um Fiat Siena, colidiram, o que causou a morte de uma mulher de 30 anos e de uma criança de oito.

Conforme o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), a mulher, que veio a óbito, seria babá de duas crianças que estavam em um dos veículos. Após o acidente, os pequenos foram encaminhados ao Hospital Distrital de Aquiraz em estado grave de saúde.



De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), outras quatro pessoas foram socorridas.

O suspeito de embriaguez foi submetido ao teste etilômetro, que deu positivo. Ele foi conduzido para uma unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), onde foi autuado em flagrante e colocado à disposição da Justiça. O caso foi transferido para a Delegacia Metropolitana de Aquiraz.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 18h50. A ocorrência também contou com o auxílio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).