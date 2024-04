Cão morre após ser enviado em voo errado e ficar 10 horas em viagem

Foto: Reprodução/ Instagram @jfantazzini O golden retriver Joca foi transportado erroneamente em um voo de Guarulho para Fortaleza, mas deveria ter chegado em Sinop, no Mato Grosso

Um cachorro da raça golden retriever de 5 anos morreu durante um transporte aéreo realizado pela Gollog, empresa da companhia aérea Gol, após uma falha operacional durante o embarque do animal de estimação. O pet foi transportado em um avião diferente do que levava o seu tutor. A ocorrência foi registrada anteontem.

Por meio das redes sociais, o tutor de Joca, João Fantazzini, lamentou a perda, assim como responsabilizou a Gol pela fatalidade. "Você (Joca) é o amor da minha vida, desculpe por qualquer coisa. Eles precisam pagar. Mataram meu filho", publicou nos stories do Instagram. "Você me ensinou o que é um amor verdadeiro, o que é empatia e o verdadeiro significado de parceira e amor! Minha saudade vai ser diária!"

"Você foi embora meu amor, e saiba que tudo que me ensinou eu vou levar para minha vida", publicou Fantazzini, no próprio perfil. De acordo com a empresa aérea, Joca deveria ter seguido para Sinop, em Mato Grosso, no voo 1480 de segunda-feira, a partir do Aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, porém, o animal foi embarcado em um voo para Fortaleza, no Ceará.

"Assim que o tutor chegou em Sinop, foi notificado sobre o ocorrido e sua escolha foi voltar para Guarulhos para reencontrar o Joca. A Gol lamenta profundamente o ocorrido e se solidariza com a dor do seu tutor", disse a companhia. A empresa esclarece que a equipe da Gollog, em Fortaleza, desembarcou o pet e se responsabilizou por cuidar dele até o embarque no voo 1527 de volta para Guarulhos.

"Mandaram ele para Fortaleza, que nem o meu destino era. Ele ficou dentro da caixa no sol de 40 graus e ainda voltou para Guarulhos. Um voo de 2 horas que se tornou 10 horas para ele", criticou o tutor, por meio das redes sociais.

"Infelizmente, logo após o pouso em Guarulhos, vindo de Fortaleza, fomos surpreendidos pelo falecimento do animal", disse a Gol, que alega estar dando suporte ao tutor.